Ingrediente pentru îngrijirea pielii pe care nu e recomandat să le combini niciodată

Ai aici lista de ingrediente pentru îngrijirea pielii pe care nu trebuie să le amesteci niciodată.

Unele substanţe de bază ale produselor de îngrijire a pielii se anulează reciproc atunci când sunt combinate, destabilizează un ingredient important sau stimulează iritația pielii. Iată cum îţi poţi construi o rutină inteligentă şi corectă de îngrijire a pielii. Ai aici lista de ingrediente pentru îngrijirea pielii pe care nu trebuie să le amesteci niciodată.

Sunt posibile mai multe scenarii: intri într-un magazin cu produse cosmetice profesionale, dedicate tenului şi cumperi un produs nou cu încântarea de a-l adăuga în rutina zilnică pe baza promisiunilor de pe sticlă. Într-o altă situaţie, ai putea vedea pe Instagram o persoană celebră care vorbeşte despre modul în care un anumit produs i-a schimbat total aspectul pielii şi pe care îl recomandă. Fără niciun dubiu şi cu speranţa că vei avea parte de aceleaşi beneficii vei ajunge să comanzi acel produs.

Aceste produse pot fi bune în esenţă, dar se încadrează ele în rutina pe care o ai sau în combinaţie cu celelalte produse pe care le folosești?

Ingrediente pentru îngrijirea pielii pe care nu trebuie să le amesteci

"Unele ingrediente nu acţionează bine în combinaţie", spune Brooke Sikora, medic dermatolog în Chestnut Hill, Massachusetts, relatează everydayhealth.com. Ingredientele care nu ar trebui să fie stratificate sunt cele care sunt greu de păstrat stabile într-o formulă. Ele cresc riscul de iritație sau îşi anulează proprietăţile când sunt combinate, mai spune ea.

Cu puține informații, îți poți eficientiza rutina pentru a te asigura că toate substanţele din produse acţionează corect şi îţi protejează pielea. Iată câteva ingrediente des folosite în produsele cosmetice şi modul în care acţionează atunci când sunt combinate.

Retinoid sau retinol și acizii alfa hidroxi

Atât derivații din vitamina A, cum ar fi retinolul și retinoizii, cât și alfa hidroxiacizii (AHA), precum acidul glicolic, reprezintă recomandarea dermatologilor pentru combaterea îmbătrânirii. Acestea accelerează refacerea celulelor pielii și cresc producția de colagen pentru o piele strălucitoare, fără linii fine. În acest caz, însă, "mai mult nu înseamnă mai bine", avertizează medicul dermatolog Brooke Sikora.

Deoarece ambele exfoliază stratul exterior al pielii, "au efecte secundare potențial iritante, în special când sunt combinate", spune Elizabeth Bahar Houshmand, MD, un dermatolog cu dublu certificat din Dallas. Potrivit acesteia, nu este obligatoriu să alegi între produse, ci doar să nu le combini. Ea îi sfătuieşte pe pacienţii săi să utilizeze produsele în zile alternative (de exemplu: AHA luni, retinoid marţi etc.).

Excepţie de la regulă fac produsele care au fost testate în mod specific prin studii clinice şi care combină retinoizii și AHA, spune Deirdre Hooper, MD, un dermatolog certificat la Audubon Dermatology din New Orleans. Unul dintre acestea este AlphaRet de la Skinbetter Science. Un studiu publicat în decembrie 2017 în Journal of Cosmetic Dermatology a constatat că această combinație de cremă cu retinoizi a avut efect la fel de bune ca un produs retinoid pe bază de prescripție medicală în diminuarea semnelor de îmbătrânire cu mai puține efecte secundare, cum ar fi roșeața.

Retinoid sau retinol și peroxid de benzoil

Retinoizii sunt cunoscuți pentru că sunt folosiţi în tratamentele anti-îmbătrânire, dar sunt și o forță puternică în eliminarea acneei. Aceștia ajută la exfolierea pielii pentru a preveni porii obturați. Drept urmare, ai putea fi tentată să utilizezi atât un retinoid, cât și un peroxid de benzoil. Totuşi, gândește-te de două ori înainte de a lua o astfel de decizie.

"Peroxidul de benzoil poate dezactiva molecula de retinoid", spune dr. Sikora. Într-o astfel de situaţie s-ar putea să produci exact contrariul a ceea ce ți-ai dori de la aceste tratamente, mai exact revenirea acneei. Cercetările anterioare au arătat că noile formule ale retinoidului tretinoin rămân stabile în combinaţie cu peroxidul de benzoil. Există, de asemenea, pe piață un produs special creat, numit Epiduo Forte, care combină atât adapalena (un retinoid) cât și peroxidul de benzoil în mod sigur și eficient, spune ea. Alternativ, ia în considerare utilizarea peroxidului de benzoil dimineața și a retinolului seara.

Retinoid sau Retinol și Vitamina C

Folosește retinoizii cu înțelepciune. Un combo nu tocmai reuşit este dat de retinoizi și vitamina C. "Vitamina C este un ingredient greu de combinat, deoarece este cel mai eficient într-un mediu cu pH acid. Retinolul funcționează la un pH mai alcalin. Dacă le folosești împreună, ele nu vor funcționa la un nivel optim", spune dr. Sikora. Soluția cea mai la îndemână este să le folosești pe ambele în momentul pentru care au fost create. Retinolul se aplică cel mai bine noaptea (face pielea fotosensibilă, crescând riscul de deteriorare la soare). Vitamina C funcționează cel mai bine în timpul zilei. Ea este un antioxidant care protejează împotriva atacurilor radicalilor liberi din timpul zilei, cum ar fi efectele dăunătoare ale poluării și razele UV. Retinolul și Vitamina C se află pe lista de ingrediente pentru îngrijirea pielii pe care nu e recomandat să le combini.

Retinoid sau Retinol și acid salicilic

În efortul de a reduce aspectul liniilor fine și al ridurilor, probabil ți s-a spus să utilizezi retinoid. Pentru a lupta împotriva acneei, poți folosi și acid salicilic, un beta hidroxi acid (BHA) care crește refacerea celulelor pielii, pentru a menține porii curați. Pe cont propriu, fiecare poate usca pielea, așa că împreună trebuie combinate cu prudență.

Riscul este uscarea excesivă a pielii, care poate duce la iritații și poate înrăutăți situația. "Pentru a compensa faptul că este prea uscată, pielea va crește producția de sebum. Acest lucru poate crea un cerc vicios de uscăciune și acnee", spune Sikora. Soluție: utilizează salicilicul dimineața și retinoidul seara.

Demachiant pe bază de săpun și vitamina C

Vitamina C este concepută ca un produs de folosit dimineață. Dar și produsul cu care cureți pielea în prealabil contează. După cum am menționat mai devreme, vitamina C dă cele mai bune rezultate atunci când este combinată cu un pH scăzut. Totuși, Leslie Baumann, MD, scrie în MDedge Dermatology că utilizarea unui demachiant pe bază de săpun, care are un pH ridicat, va scădea în cele din urmă capacitatea pielii de a absorbi vitamina C.

Și asta este o problemă. Nu vei mai beneficia de protecția împotriva radicalilor liberi. O recenzie publicată în iulie 2017 în The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a constatat că îmbătrânește pielea, dar produsele cu vitamina C (cum ar fi Skinceuticals C E Ferulic) sunt scumpe. Folosește în schimb un demachiant pe bază de salicilic sau glicolic dimineața înainte de a aplica vitamina C.

Două produse cu aceleași substanțe active

Există puține motive care să te facă să utilizezi mai multe forme ale aceluiași medicament, spune dr. Hooper. Un exemplu este utilizarea a două produse pentru acnee cu peroxid de benzoil. Un alt exemplu este aplicarea unei măști cu acid glicolic și apoi finisarea cu o cremă care conține acid mandelic, deoarece ambele sunt AHA. Era de așteptat să fie pe lista cu ingrediente pentru îngrijirea pielii pe care nu e recomandat să le combini niciodată.

"Riscul în ceea ce priveşte dublarea aceleiași substanțe active este iritația", spune medicul. Iritația crescută este un semn că bariera pielii este perturbată. Acest lucru nu face decât să mărească probabilitatea de a te confrunta cu efecte secundare de la ingredientele active.

Există însă și o excepție. Dacă faci acest lucru fără a avea efecte adverse, pielea ta nu devine roșie după ce ai folosit două produse care conțin AHA, și obții rezultatele pe care le dorești, atunci poţi continua rutina. Pentru majoritatea oamenilor, totuși, acest lucru va fi prea dur. Astfel, dacă întâmpini efecte secundare (roșeață, arsură, descuamare) sau nu obții rezultatele dorite, este posibil să fie ceva greșit. Discută cu dermatologul care te poate ajuta să îți construiești o rutină de îngrijire care funcționează. Doar specialistul te poate ajuta să-ți faci pielea să arate grozav.

