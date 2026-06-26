(P) Cum arată anxietatea în viața de zi cu zi și de ce mulți dintre noi încă nu o recunosc

Cei mai mulți oameni își imaginează anxietatea ca pe o stare de panică, cu palpitații, transpirație, respirație accelerată și senzația că urmează să se întâmple ceva rău.

Cum arată anxietatea în viața de zi cu zi și de ce mulți dintre noi încă nu o recunosc | pexels

Realitatea este că anxietatea e mult mai discretă decât ai crede. Se poate ascunde în spatele oboselii constante, grijilor care nu se mai termină, nevoii de a controla fiecare detaliu din viața ta sau dificultății de a te relaxa chiar și atunci când nu există un motiv evident de îngrijorare.

În loc să le privească drept semnale ale unei probleme emoționale care poate fi tratată, oamenii învață să trăiască cu ele ani la rând. Anxietatea nu înseamnă doar frică, uneori se manifestă printr-o stare continuă de tensiune, prin dificultatea de a lua decizii, prin verificări repetate sau prin senzația că mintea nu se oprește niciodată. Sunt persoane care își încep ziua deja obosite, pentru că și-au petrecut noaptea analizând scenarii, probleme și situații ipotetice, iar în legătură cu această problemă te pot ajuta specialiștii de pe Clinica Hope.

De multe ori, semnele apar și la nivel fizic, prin durerile de cap, tensiunea musculară, problemele digestive, insomnia sau senzația de epuizare, care pot avea o componentă psihologică importantă. Pentru că simptomele par strict fizice, mulți oameni ajung să facă numeroase investigații medicale înainte să ia în calcul că sursa disconfortului ar putea fi anxietatea. Un alt motiv pentru care această problemă e greu de recunoscut este că anxietatea a devenit aproape normalizată în societatea modernă.

Trăim într-un ritm amețitor, suntem conectați permanent la informații și avem impresia că trebuie să fim productivi în orice moment. Stresul excesiv este adesea privit ca o consecință firească a vieții, deși efectele sale asupra sănătății mintale pot fi resimțite. Există și persoane care aparent funcționează foarte bine, au cariere de succes, relații stabile și par să gestioneze fără probleme responsabilitățile zilnice. În interiorul lor însă, se confruntă cu o permanentă stare de alertă, cu teama de eșec sau cu sentimentul că trebuie să demonstreze constant ceva. Tocmai aceste cazuri fac ca anxietatea să rămână deseori invizibilă pentru cei din jur.

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Vestea bună e că anxietatea poate fi gestionată eficient atunci când este identificată la timp. Psihoterapia, schimbarea stilului de viață și tratamentul recomandat de medicul specialist pot reduce simptomele și pot îmbunătăți calitatea vieții. Tulburările de anxietate sunt printre cele mai frecvente afecțiuni de sănătate mintală la nivel global și pot avea un impact important asupra funcționării zilnice dacă nu sunt tratate corespunzător, arată studiile.

Anxietatea este o problemă reală de sănătate mintală, iar recunoașterea ei reprezintă primul pas către o viață echilibrată și liniștită.