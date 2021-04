Ce înseamnă să vedem cu cel de-al treilea ochi. Darurile clarviziunii: "Poți vedea gânduri, entități atașate, proiecte"

Invitat la "Lumea Nevăzută", de la Antena Stars, Laura Dinu, terapeut și îndrumător spiritual, ne explică ce înseamnă să vedem cu cel de-al treilea ochi.

Darul de a vedea mai mult decât lumea înconjurătoare nu este dat tuturor, iar ceea ce ți se descoperă este în folosul lumii existente: "Ai acces la anumite informații, dar dacă nu ești pregătit poți să interpretezi cumva greșit sau să te sperii de ceea ce afli", spune Laura Dinu.

Terpeutul Laura Dinu atrage atenția asupra unui aspect foarte important și anume că nu toată lumea este pregătită pentru a face față informațiilor din "lumea nevăzută" care ne înconjoară, iar cei nepregătiți pot distorsiona mesajul: "Sunt informații pe care le poți primi instant. De exemplu, eu primesc informații imagini, auz-clarauz, câteodată miros-clarmiros și pur și simplu doar un gând poate fi, dar contează foarte mult de te tine ca și canal cât ești de curat, cât te întreții tu pe tine pentru a putea transmite aceste mesaje cât mai autentice și cât mai reale", mai spune terapeutul.

Ce înseamnă să ți se deschidă al treilea ochi

Al treilea ochi este o putere pe care nu toată lumea o descoperă și oferă informații despre vieți, dar și dimnsiuni paralele.

"Înseamnă să vezi mai mult decât 3D, mai mult decât 5D, să vezi în universuri paralele, în dimnsiuni paralele, în vieți, în trecut, prezent, viitor, chair dacă e ceva utopic. Să afli informații în cel mai mic detaliu pentru a putea să previi, să creezi ceva benefic pentru tine și pentru cei din jurul tău. Aceste imagini se descarcă ușor", spune Laura Dinu.

Întrebată de către moderatoare emisiunii cum se desfășoară puterea celui de-al treilea ochi pentru ea în calitate de terapeut, aceasta a răspuns: "În ultimul timp mi-am șlefuit acest dar din ce în ce mai mult și apar informațiile instant. În stare meditativă, în rugăciune, pot apărea informații din ce în ce mai ample, din ce în ce mai amănunțite. Unele informații le primesc pur și simplu pentru tine în terapie, în ședința de citire, în cursuri sau câteodată sunt întrebată sau întreb dacă mi se permite să primesc răspunsuri sau să transmit mesajele pe care le primesc. Deci este un cod pe care trebuie să-l primești tu ca și canal folosind acest dar", spune terapeutul.

Laura Dinu dezvăluie cum a venit darul clarviziunii și cum și-a dat seama că este mai mult decât un gând fugar: "Totul a venit natural. Eu am avut acest dar de când mă știu eu, doar că am avut o periadă în copilărie de la vreo 16 ani până la vreo 30 ed ani a fost mai nebăgat în seamă, apoi a început să revină din ce în ce mai intens, mai real, autentic, verificam mesajele și erau din ce în ce mai adevărate informațiile. Am început să citesc, am început să merg și eu, la rândul meu, la terapeuți, cursuri, inițieri, ca acum să desăvârșesc acest dar pe are îl folosesc pentru binele meu și al celor din jur", mai spune terapeutul.

Ce poți vedea în aura unei persoane: "De exemplu, poți vedea în aura unei persoane gânduri, entități atașate, proiecte, deziluzii, fericire, bucurie, energie, în funcție de culorile aurei, în funcție de gândurile pe care le emite persoanele repective. Gândurile în aură se văd diferit. Unele gânduri au contur ca și o cană, văd discuția dacă cineva vrea să-și meargă să-și negocieze salariul sau unele gânduri apar ca și culori", spune Laura Dinu.