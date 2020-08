Ele ucid cu senzualitatea! Zodiile pe care oricine le-ar vrea pentru o noapte

1. Zodiile pe care oricine le-ar vrea pentru o noapte Scorpion

Femeia Scorpion este pasională, are un magnetism care frizează hipnoza, această femeie are nevoie de un iubit ardent pentru a se simţi împlinită. Instinctul îi dictează comportamentul, dar nimic n-ar putea s-o convingă că ”a face dragoste e un simplu sistem de exerciţii aerobice”. Deşi este atât de carnală, intensitatea senzaţiilor ei o duce deseori dincolo de limitele fizice şi poate intra spontan în starea de transă. Este o încântare pentru oricine. Zodia Scorpion poate să îți adreseze la ureche, în timpul preludiului, cuvinte provocatoare. Când este în extaz, îi place să îți arate asta, numai că se poate supăra dacă o să îi vorbești de timp, deoarece pentru ea timpul se oprește în loc în momentul intim.



2. Zodiile pe care oricine le-ar vrea pentru o noapte Gemeni

Geamănul in pat nu va obosi repede, dar nici pasional in mod deosebit nu este. El joaca un rol dublu – cel in care este participant si celalalt in care este spectator. Daca is doreste cu adevarat, ar putea satisface pe oricine, deoarece stie exact ce trebuie sa faca.