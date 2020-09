Horoscop săptămânal, 07-13 septembrie. Scorpionii puncte bonus in “dosarul” sefilor, Gemenii au parte de soare pe strada lor

Anturajul se revizuieste, prietenii se triaza, devii mai atent la intentiile reale ale unor oameni de care te-ai inconjurat. Pe de alta parte, pot sa reapara cunostinte sau situatii vechi care nu au fost rezolvate corespunzator. Oricum, e important sa fii vigilent si sa actionezi dupa cum simti ca e potrivit pentru tine, evitand conflictele si cautand sa comunici clar, ferm si coerent.

Horoscop săptămânal, 07-13 septembrie Rac

O saptamana edificatoare pentru tine, sub aspectul relatiilor si parteneriatelor. Iti devine clar care este pozitia ta, cum ai ajuns in diverse situatii tensionate si complicate, cum te-ai sabotat singur lasand responsabilitatea si, deci, puterea la altii. E un moment revelator si e o tusa finala pentru multi nativi Rac. Pun capat unui model vechi de functionare care le-a adus multa framantare si nemultumire in trecut, chiar daca pentru asta e nevoie sa renunte la ceva sau chiar sa se reinventeze fundamental.

Cu Venus abia instalata in Leu, in casa resurselor materiale, ai parte de sansa, mai multa ususrinta si succes, sau macar optimism si incredere, in demersurile financiare, desi nu e momentul sa slabesti atentia sau sa faci cheltuieli nesabuite.

Horoscop săptămânal, 07-13 septembrie Leu

Saptamana aceasta iti poate aduce rezultate bune, materializari in zona proiectelor profesionale si in ce priveste finantele. Mai ales daca intelegi ce greseli sa nu mai repeti din trecut, pentru ca in aceasta perioada e important sa faci un fel de bilant si sa schimbi strategia pe ici pe colo.

Un bonus din partea Cerului pentru tine este prezenta planetei Venus in Leu, ceea ce inseamna ca te vei simti mai bine decat in ultimele saptamani, vei fi mai increzator si te vei face mai usor auzit. Acum e momentul si pentru imbunatatiri ale aspectului fizic sau atitudinii.

In alta ordine de idei, in aceasta saptamana e posibil sa te ocupi cu succes si de chestiuni care tin de acte, semnaturi, studii, cursuri.

Horoscop săptămânal, 07-13 septembrie Fecioara

Cu Mercur, stapanul zodiei tale, in zona banilor, pot sa apara oportunitati de castig sau, in orice caz, te pricepi foarte bine sa te vinzi sis a-ti aduci niste avantaje de partea ta. Poti negocia cu spor, fie salariul, fie implicarea intr-un proiect. De asemenea, avand in vedere ca e si un un moment de achitare de datorii, poti discuta echilibrat si cu sorti de izbanda, termenii si pasii pentru acest lucru.

Saptamana este interesanta si sub aspectul relatiei afective, in sensul ca acum se poate incheia o etapa, poti lua decizii pentru un viitor nou, poti sa faci un salt in urma lectiilor invatate in ultimele luni si chiar in ultimii ani.

Unii nativi se pot hotari sa invete ceva nou, sa investigheze o cale noua profesionala.

Horoscop săptămânal, 07-13 septembrie Balanta

O saptamana in care poti rezolva situatii care tin de finante (datorii, impozite, taxe) dar si de relatia cu institutii de stat sau cu strainatatea. Vin vesti si informatii utile, gasesti o cale de a comunica cu persoane avizate, inveti tot felul de lucruri si capeti o perspectiva noua asupra unei situatii vechi de viata. Ramai deschis, curios si nu ezita sa ceri si sa primesti sprijin acolo unde te impotmolesti.

Viata sociala devine tot mai activa, te simti admirat, apreciat si ai parte de recunoastere sau chiar de flirturi si joaca cu iz romantic.

Situatia relatiei de cuplu, a mariajului sau a unui parteneriat profesional ramane sub auspicii tensionate, mai ales ca Marte isi incepe miscarea apparent retrograda pe 10 septembrie, in semnul de vizavi- Berbecul- asadar, e necesar sa abordezi orice relatie cu diplomatie, rabdare si deschidere. Sunt lucruri de spus si de lamurit, capitole de incheiat, dar e important tonul discutiei si disponibilitatea de a intelege si punctul de vedere al celuilalt.

Horoscop săptămânal, 07-13 septembrie Scorpion

Poate fi o saptamana cu multa agitatie la locul de munca, pentru tine. Sunt multe detalii care-ti scapa, sunt spirite care se incing prea usor, conflicte care risca sa degenereze, pentru ca nimeni nu pare sa stea bine cu rabdarea si cu diplomatia, in conditiile in care lucrurile nu se deruleaza in ritmul sau la viteza dorita. Tine seama de faptul ca e o perioada de reasezare, de schimbare a rolurilor, reconfigurare a echipei de lucru, a mijoacelor si metodelor. Asa ca, rabdare, pana pe 14 noiembrie se tot rascolesc lucruri si se tot reiau si regandesc.

Totusi, orice s-ar intampla, se pare ca tu ai puncte bonus in “dosarul” sefilor, asa ca, intr-un fel sau altul, vei fi sustinut si chiar vor exista niste oportunitati de succes in tot haosul pe care il percepi.

Sanatatea merita atentie deosebita. Nu te suprasolicita, rezerva-ti timp pentru relaxare si ia masurile necesare pentru imbunatatirea sanataii. Zona capului este sensibila.

Horoscop săptămânal, 07-13 septembrie Sagetator

Situatia afectiva nu e deloc roz, sunt multe frictiuni acolo si se pare ca acestea se vor adanci, odata cu retrogradarea lui Marte in Berbec, in casa iubirii si a creativitatii. E posibil sa inceapa sa iasa lucruri la iveala, sa se rascoleasca trecutul, sa se iste discutii conflictuale si lupte acerbe, rivalitati si gelozii. Asadar, e nevoie de intelepciune si tact, pentru a gestiona situatiiile existente si cele care apar in aceasta privinta.

Unii Sagetatori se afla in relatii tensionate cu copiii sau sunt ingrijorati, enervati si debusolati cu privire la niste situatii prin care acestia trec. Urmeaza o perioada in care poti gasi solutii, daca recunosti ca nu detii adevarul absolut si te deschizi spre a asculta si ce simt si ce vor cei din jur.

Vestea buna este ca nu-ti pierzi increderea, ba chiar ai posibilitatea sa abordezi totul din perspectiva oportunitatii. Cumva, simti ca tot ce se intampla este folositor si va aseza lucrurile asa cum e mai bine.

Horoscop săptămânal, 07-13 septembrie Capricorn

O saptamana axata pe segmentul profesional, unde vor fi multe discutii, sedinte, negocieri, mesaje de transmis sau de primit. E o perioada dinamica din acest punct de vedere si va trebui sa te imparti intre situatiile familiale destul de urgente si activitatile profesionale. Oricum, e important sa fii prezent si foarte atent la ce se discuta in contextele profesionale care se creeaza, pentru ca ai sansa sa te faci auzit si sa-ti negociezi in mod avantajos pozitia intr-un proiect.

Din punct de vedere financiar, esti sustinut si norocos, mai ales in ce priveste sprijinul celorlalti, favorurile de care beneficiezi si diverse usi deschise sau scutiri de la o serie de cheltuieli. In orice caz, ai mai multa usurinta in demersurile financiare si poti reusi, de exemplu, sa te achiti usor de o datorie care-ti statea pe cap.

Sper finalul saptamanii, creste sensibilitatea la critici, ofense si pretentii din partea altora, asa ca sunt de evitat discutiile prea serioase ori deciziile majore.

Horoscop săptămânal, 07-13 septembrie Varsator

Cu Venus in Leu, in casa relatiilor si a imaginii sociale, e clar ca te afli intr-o perioada de expunere si de iesire la rampa. Nu te poti ascunde si nici nu mai intentionezi acest lucru. E momentul sa fii apreciat, laudat, cautat pentru talentele, cunostintele sau aptitudinile tale. E o perioada in care si relatia de cuplu se poate revigora, poate deveni mai spumoasa si chiar mai teatrala.

De asemenea, saptamana este minunata pentru studii, cunoastere, evolutie, deschidere catre noi viziuni si perspective. Unii Varsatori au dor de duca si isi pot face planuri de calatorie in strainatate, insa e bine sa se inarmeze cu rabdare, pentru ca exista destule piedici pe care trebuie sa le depaseasca.

Unii nativi pot obtine un rezultat pozitiv in urma unor demersuri prin care urmaresc sa-si consolideze siguranta materiala si emotionala.

Horoscop săptămânal, 07-13 septembrie Pesti

Pentru tine, este o saptamana cu bucurii si satisfactii, in ce priveste zona muncii si a sanatatii. Daca au fost probleme de sanatate, acum se pot ameliora. Daca ai fost ingrijorat cu privire la locul de munca sau legat de derularea unui proiect, acum iti vine inima la loc. Ba mai mult, iti poti folosi creativitatea pentru a crea ceva diferit, ceva pentru care esti facut.

Stilul de viata si rutina zilnica s-ar putea schimba, pentru ca simti nevoia sa te bucuri mai mult de ceea ce faci si nu prea mai poti face doar ce trebuie.

Raman in prim plan preocuparile legate de bani. De altfel, urmeaza o perioada in care e necesar sa fiii cat se poate de prudent sis a limitezi pe cat posibil cheltuielile si investitiile. Acum e necesar sa-ti revizuiesti atitudinea fata de bani si sa-ti administrezi resursele cu maxima responsabilitate.