Prințul William, mărturisire cu lacrimi în ochi despre boala lui Kate Middleton. Ce a dezvăluit despre soția sa

Prințul William a mărturisit cu lacrimi în ochi cum a fost perioada în care Kate Middleton, soția sa, s-a luptat cu diagnosticul de cancer.

Prințul William și Kate Middleton au vorbit despre mpactul pe care l-a avut boala e asupra familiei

Au trecut 2 ani de când Kate Middleton și-a dezvăluit diagnosticul de cancer, o dezvăluire care a fost resimțită în întreaga lume.

Recent, Kate a avut prima sa ieșire internațională pe cont propriu, în Italia, eveniment ce a fost considerat de succes, scrie Entertainment Daily.

După ce a fost dezvăluit public diagnosticul, William a vorbit despre momentele tensionate prin care au trecut el și familia sa.

Prințul William a vorbit și despre curajul soției sale în timpul tratamentului și cât de mult o apreciază.

În martie 2024, Prințesa de Wales a anunțat public că are cancer și că va urma un tratament. Până în luna septembrie, ea a confirmat că terminase tratamentul. Apoi, în ianuarie 2025, Kate a dezvăluit că se află în remisie.

„Este o ușurare să fiu acum în remisie și rămân concentrată pe recuperare. Oricine a trecut printr-un diagnostic de cancer știe că este nevoie de timp pentru a te adapta la o nouă normalitate,” a scris Kate atunci, pe contul oficial de Instagram. „Probabil a fost cel mai greu an din viața mea. Totuși, aștept cu nerăbdare un an plin înainte. Sunt multe motive de speranță. Mulțumesc tuturor pentru sprijinul continuu.”

„Mulțumirile mele sincere merg către toți cei care au mers discret alături de William și mine în timp ce am trecut prin toate acestea,” continua mesajul.

După diagnostic, Kate s-a retras din îndatoririle regale pentru a se concentra complet pe tratament. William a preluat discret mai multe responsabilități atât acasă, cât și în viața publică.

El și-a redus temporar propriul program pentru a o sprijini pe Kate și pe cei 3 copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

La acea vreme, au apărut informații potrivit cărora Prințul de Wales s-a ocupat și de responsabilitățile obișnuite de familie, inclusiv de dusul copiilor la școală și de susținerea lor la activități, în timp ce Kate se concentra pe recuperare.

În noiembrie 2024, William a vorbit deschis despre ceea ce a numit un an „brutal”. Prințul a mărturisit că a fost una dintre cele mai dificile perioade din viața lui.

Pe lângă diagnosticul lui Kate, și tatăl său, Regele Charles, urma tratament pentru cancer, tratament care urmează să fie redus în 2026 după o actualizare medicală de la finalul lui 2025.

„A fost îngrozitor. Probabil a fost cel mai greu an din viața mea. Așa că să încerc să trec prin toate celelalte și să mențin totul pe linia de plutire a fost foarte dificil,” a declarat recent Prințul. „Sunt foarte mândru de soția mea, sunt mândru de tatăl meu, pentru felul în care au gestionat lucrurile prin care au trecut. Dar, din punct de vedere personal și familial, a fost brutal.”

Într-un interviu în direct realizat în cadrul emisiunii Heart Breakfast, William a vorbit despre soția sa, uneori cu lacrimi în ochi.

„Este o mamă extraordinară, o soție extraordinară și, sincer, familia noastră pur și simplu nu s-ar descurca fără ea, așa că a fost absolut uimitoare, minunată,” a spus Prințul de Wales.

El a acordat interviul din Insulele Scilly, o comunitate insulară izolată unde a călătorit pentru a participa la inaugurarea unui spital și pentru a evidenția proiecte locale susținute de Ducatul de Cornwall.

„A fost extraordinară,” a declarat William despre lupta lui Kate cu boala. „A trecut prin atât de multe în ultimii câțiva ani, în special.”

William a declarat că e „mândru, foarte, foarte mândru” de ea și pentru ieșirea internațională din Italia.