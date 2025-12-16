Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 17 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 17 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de miercuri, 17 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 08:25 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 10:15
Horoscopul zilei de miercuri, 17 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești | Shutterstock

Horoscopul zilei de miercuri, 17 decembrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Capricornii se impun astăzi în discuțiile cu cei din jur, iar Berbecii ar putea avea parte de conflicte cu colegii la locul de muncă dacă nu se temperează.

Horoscop zilnic miercuri, 17 decembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, miercuri, 17 decembrie 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Marte va stimula astăzi ambiția și determinarea Berbecilor, dar există posibilitatea să duci la extrem excesul de zel și să ajungi să intri în conflict cu șefii sau cu colegii la locul de muncă.

Ar fi bine să eviți situațiile tensionate, în special când vine vorba de persoane cu autoritate. Dacă nu tratezi lucrurile cu calm astăzi, există șanse să atragi oameni cu același temperament ca și tine, iar asta nu poate duce decât la mai multe conflicte.

Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Taur

Luna e în opoziție cu Taur azi și asta indică faptul că trebuie să fii mai flexibil și mai dispus să faci compromisuri. În relațiile cu cei dragi, trebuie să fii tu cel care cedează primul. E posibil să ai o divergențe cu un prieten apropiat sau chiar cu partenerul de viață, dar e important să rămâi diplomat și echilibrat pentru ca discuția să nu degenereze. Spre final de an îți plănuiești o vacanță pentru anul viitor.

Citește și: Zodiile cu cel mai greu început de an în 2026. La ce să se aștepte nativii

Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Gemeni

Dai dovadă de responsabilitate și maturitate astăzi pentru că vei pune problemele și nevoile celor dragi pe primul plan, înaintea nevoilor personale. La adunările în familie din perioada următoare veți ajunge să dezbateți subiecte despre împărțirea unor bunuri comune. Încearcă să previi apariția discuțiilor tensionate și mediază orice conflict ar putea apărea între cei dragi.

Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Rac

Luna în Scorpion te face astăzi să fii mult mai protector decât de obicei și acest lucru îți va aduce mai multe emoții când vine vorba despre grija pentru cei din jur. Marte, care e în opoziție cu Rac astăzi, va duce la generarea de tensiuni în relațiile cu cei dragi, inclusiv cu partenerul de viață.

Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Leu

Ziua de azi nu se arată a fi una productivă pentru tine pentru că oboseala își spune cuvântul și ai nevoie de relaxare. Cu toate acestea, toate responsabilitățile pe care le ai la locul de muncă te fac să fii mai atent la proiectele pe care le ai de terminat până la final de an. Importanța disciplinei te va ajuta să fii bine privit de șefi.

Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Fecioară

Simți nevoia să fii mai comunicativ astăzi cu partenerul tău sau cu rudele și reușiți să clarificați anumite aspecte. În următoarele 6 săptămâni Marte îți va oferi energia de care ai nevoie pentru a fi creativ și pentru a te exprima liber. E posibil să te apuci de un nou sport sau hobby la care visai de multă vreme, dar pentru care nu ți-ai făcut timp până acum.

Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Balanță

Azi preiei inițiativa când vine vorba de planurile pe care ți le faci pe plan personal. Ai mult de muncă și dacă nu reușești să îți termini proiectele la timp, presiunea și tensiunile vor fi mai mari. Ar fi mai bine să te organizezi din timp pentru a putea avea sărbători liniștite. Pentru a menține liniștea și în familie, e important să rămâi calm pentru a evita conflicte.

Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Scorpion

Luna chiar sub semnul zodiei tale îți va ascuți intuiția și te va ajuta să fii mult mai atent la cei din jur, dezvoltând situații favorabile. Datorită planetei Marte ai un ritm alert de muncă astăzi și reușești să te concentrezi pe proiectele care până acum ți-au dat bătăi de cap. Ideile tale nu vor trece neobservate, iar colegii vor aprecia orice inițiativă de-a ta.

Citește și: Zodii ghinioniste în 2026. Norocul nu va fi de partea lor. La ce trebuie să se aștepte nativii

Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Săgetător

Azi simți nevoia să stai doar tu cu tine și preferi să rămâi discret și la locul de muncă, reușind să îți faci treaba în liniște, fără a atrage atenția. Mercur, Venus și Soarele te vor ajuta să vezi mai clar care e scopul tău pe următoarele săptămâni și ce ar trebui să faci pentru a-l îndeplini. Cu Marte în sectorul financiar e posibil să simți mai mult nevoia de a cheltui, dar asta nu înseamnă că trebuie să o faci până nu verifici care sunt prioritățile înainte de sărbători.

Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Capricorn

Marte intră sub semnul Capricornului, dând startul unei perioade pline de energie și activități benefice desfășurate pe toate planurile. În următoarele săptămâni vei avea parte de determinarea și motivația care îți lipseau pentru a te exprima liber și a fi creativ. La locul de muncă te vei impune și vei lupta pentru interesele tale și valorile în care crezi.

Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Vărsător

Chiar dacă cei din jur acordă prea multă atenție anumitor aspecte din viața ta personală, nu trebuie să iei în seamă bârfele lor. Unii dintre cei pe care îi credeai prieteni, de fapt nu îți sunt și trebuie să elimini din viața ta persoanele care nu îți susțin interesele.

Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Pești

Nevoia ta de schimbare te va face să te gândești la o vacanță în viitorul apropiat sau chiar la începerea unui nou hobby care să te ajute să te relaxezi și să îți explorezi talentul. În următoarele săptămâni vei reuși să stabilești noi obiective și să îți pui în ordine planurile pentru anul viitor.

Citește și: Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 3 luni. Ce nativi sunt favoriții astrelor

Horoscop zilnic 16 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani ș...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: &#8220;Nu mai știu nimic de el&#8221;
Observatornews.ro Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Antena 3 Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
SpyNews Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Horoscop zilnic 16 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 16 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Jennifer Lopez a publicat o fotografie rară alături de cele două surori. Diva a sărbătorit-o pe mama sa în Las Vegas
Jennifer Lopez a publicat o fotografie rară alături de cele două surori. Diva a sărbătorit-o pe mama sa în Las... Catine.ro
Horoscop zilnic 15 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 15 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril
Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Andreea Marin, în lacrimi de ziua fiicei sale! Poezia care a emoționat internetul când Ana Violeta Bănică a împlinit 18 ani
Andreea Marin, în lacrimi de ziua fiicei sale! Poezia care a emoționat internetul când Ana Violeta Bănică a... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Un gălăţean s-a certat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia a durat prea mult
Un gălăţean s-a certat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia a durat prea mult Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x