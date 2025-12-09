În 2026, primele luni vor aduce provocări notabile pentru câteva zodii.

Zodiile cu cel mai greu început de an în 2026. La ce să se aștepte nativii | Shutterstock

Tranzitele tensionate ale lui Saturn și influențele transformatoare ale lui Pluto pot crea perioade de confuzie, blocaje și presiuni emoționale sau profesionale. Totuși, începutul anevoios vine și cu oportunități de maturizare, clarificare și schimbare benefică. Iată care sunt zodiile vizate și ce le rezervă debutul anului.

Berbec – presiune profesională și responsabilități suplimentare

Pentru Berbeci, începutul lui 2026 se remarcă prin încetinirea ritmului obișnuit. Saturn amplifică responsabilitățile, iar proiectele încep greu sau se complică pe parcurs. Apar momente în care au impresia că depun mult efort pentru rezultate minime, ceea ce poate provoca frustrare. Totuși, această perioadă le cere organizare și strategie, transformându-se, în timp, într-un avantaj.

Citește și: Problemele dispar în ultimele două săptămâni din decembrie 2025 pentru aceste zodii. Ce nativi își pun viața în ordine

Articolul continuă după reclamă

Rac – emoții intense și schimbări neașteptate în familie

Pentru Raci, primele luni ale anului scot la suprafață trăiri profunde și situații familiale care cer atenție. Pluto poate aduce schimbări privind locuința, responsabilități noi sau necesitatea de a rezolva tensiuni mai vechi. Este o perioadă în care emoțiile fluctuează, dar care oferă și șansa de vindecare și reconstrucție pe baze mai solide.

Balanță – blocaje financiare și testarea relațiilor

Balanțele pot resimți un început de an încărcat din punct de vedere financiar. Apar cheltuieli neprevăzute sau revizuiri urgente ale bugetului. În același timp, relațiile apropiate trec prin momente de test, în care comunicarea devine esențială. E o perioadă care le obligă să își clarifice prioritățile și să ia decizii mai ferme.

Capricorn – transformări profunde și schimbări de direcție

Capricornii intră în 2026 cu senzația că se află la granița dintre un ciclu vechi și unul nou. Pluto poate provoca schimbări profesionale sau personale care destabilizează temporar rutina cu care sunt obișnuiți. Chiar dacă începutul pare haotic, el reprezintă un pas important către o etapă mai autentică și mai asumantă din viața lor.

Citește și: Momentul dificil pentru care se pregătesc aceste trei zodii. Despre cine e vorba și ce drum are de parcurs fiecare nativ

Vărsător – oboseală, presiune și redefinirea identității

Pentru Vărsători, primele luni din 2026 sunt marcate de presiune și o stare generală de epuizare. Saturn le cere responsabilitate, iar Pluto le transformă perspectivele, ceea ce poate crea sentimentul că nu mai sunt pe drumul potrivit. Este o perioadă ideală pentru introspecție și ajustarea direcțiilor majore în viață.

Deși aceste zodii au parte de un început dificil în 2026, provocările sunt doar partea vizibilă a unui proces amplu de schimbare și evoluție.