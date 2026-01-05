Victoria Principal, celebra actriță din serialul Dallas, a împlinit 76 de ani. Cum arată acum și cum a petrecut

Vedeta din „Dallas”, Victoria Principal, a împlinit 76 de ani pe 3 ianuarie și a sărbătorit înconjurată de animalele de la fermă.

Victoria Principal și-a sărbătorit aniversarea de 76 de ani cu o petrecere la fermă, printre cai. Îndrăgita vedetă din Dallas, Victoria Principal, a împlinit 76 de ani în acest weekend și este zâmbitoare și într-o formă de zile mari.

Cum arată Victoria Principal, celebra actriță din Dallas, la 76 de ani

Frumoasa actriță a devenit faimoasă în rolul Pamelei Barnes Ewing în serialul TV emblematic alături de legendarii actori Larry Hagman și Linda Gray. Victoria Principal și-a jucat rolul celebru timp de nouă ani. Dar, pe lângă timpul petrecut în lumina reflectoarelor și pe micile ecrane, Principal și-a dedicat timpul în lupta pentru apărarea animalelor

Actrița și-a sărbătorit ziua de naștere sâmbătă cu o petrecere la ferma ei, iar prietenii-animale nu au lipsit de la sărbătoare.

„Petrecere la fermă cu prieteni buni și tort de morcovi cu glazură de unt! Perfect!”, a scris ea în descriere, alături de o fotografie în care se cuibărește lângă unul dintre caii ei. Cu părul șaten și ochelarii de soare, Victoria Principal nu-și arată vârsta.

La începutul acestei toamne, actrița a vorbit mai multe despre munca sa de salvare a animalelor când a distribuit o fotografie pe pagina sa de Instagram în care își ținea în brațe poneiul salvat, pe nume Tommy.„Îmbrățișarea lui Tommy este cea mai dulce experiență. A fost primul meu ponei salvat și, la 29 de ani, este băiatul meu cel mare. Când ne îmbrățișăm, inimile noastre bat împreună”, a transmis Victoria Principal pe contul ei de Instagram.

Victoria Principal a făcut istorie cu rolul său din celebrul serial. „Când am venit pentru rolul din Dallas, mă îndrăgostisem deja de serial și de rol”, a declarat Principal pentru PEOPLE în 2018. „Așa că, din momentul în care am citit scenariul, am simțit că este incredibil de special și că îmi doream foarte, foarte mult să fac parte din el. Nu-mi puteam imagina să nu fiu Pam.”

A obținut rolul și a ajuns la statutul de superstar. Serialul a fost lansat în 1978.

„În primii cinci ani, Dallas a fost printre cele mai bune seriale de televiziune pe care le-am văzut vreodată”, a continuat Principal. „Și apoi, după anul șapte, a existat un declin definitiv. În anul șapte, a venit momentul să-mi renegociez contractul și am fost foarte sinceră în legătură cu îngrijorarea și dezamăgirea mea, că am avut parte de scenarii atât de bune și de atâtea intrigi minunate și că, atunci când a venit momentul să renegociez contractele scenariștilor, am simțit că mai mulți scenariști au plecat pentru că nu au obținut acordul potrivit.”

Personajul ei a murit în cele din urmă într-un accident de mașină, însă Principal a continuat să fie văzută în reluările serialului.

