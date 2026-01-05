Florin Piersic, sărbătorit cu o gală-eveniment la vârsta de 90 de ani. Unde va avea loc spectacolul

Antena Căutare
Florin Piersic va împlini pe 27 ianuarie 2026 vârsta de 90 de ani și va celebra pe scenă, alături de spectatori.

Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 12:05 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 14:07
Gala aniversară va juca și rolul unei declarații de recunoștință pentru maestrul Florin Piersic. | Hepta

Florin Piersic, celebrul actoru cunoscut drept Alain Delon de România, va împlini în curând frumoasa vârstă de 90 de ani.

Florin Piersic va sărbători alături de spectatori împlinirea vârstei de 90 de ani

Actorul Florin Piersic se pregătește de aniversarea sa de 90 de ani și va sărbători în stil mare. Maestrul va împlini onorabila vârstă de 90 de ani pe 27 ianuarie 2026, un moment memorabil din viața și cariera sa.

Celebrarea lui va avea loc la Teatrul Național I. L. Caragiale din București, acolo unde se va organiza un spectal-eveniment, menit să îl sărbătorească pe celebrul maestru așa cum se cuvine.

Teatrul Național I. L. Caragiale din București este și locul unde Florin Piersic și-a petrecut cea mai mare parte din cariera sa când vine vorba de scena teatrului. Acesta a jucat pe scena Teatrului Național timp de 30 de ani, scriind istorie cu rolurile sale care l-au consacrat și l-au făcut să fie atât de îndrăgit de telespectatori.

Gala aniversară va fi un eveniment de excepție pentru actorul Florin Piersic. Evenimentul este numit „Gala Aniversară – Florin Piersic 90” și va avea loc cu o zi înainte de aniversarea maestrului, pe data de 26 ianuarie 2026, de la ora 20.00.

Organizatorii evenimentului au dezvăluit că au pregătit un eveniment inedit pentru celebrul actor, cu multe surprize atât pentru el, cât și pentru spectatorii care vor veni să îl sărbătorească. Seara de 26 ianuarie 2026 se anunță a fi una emoționantă, în care va fi celebrată nu doar noua vârstă a lui Florin Piersic, ci și întreaga lui carieră care a inspirat generații întregi de actori prin rolurile sale, atât din teatru, cât și din film.

Gala aniversară va juca și rolul unei declarații de recunoștință pentru maestrul Florin Piersic, care a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai tuturor timpurilor, pentru carisma, personalitatea și talentul său de neegalat.

Biletele la acest eveniment s-au epuizat imediat ce s-au pus în vânzare, deși prețurile nu erau deloc mici. Prețurile biletelor au variat între 199 și 499 lei, iar acum gala-eveniment este sold out. Doritorii care nu au reușit să își cumpere bilet, dar vor în continuare să urmărească această gală unică, își pot achiziționa bilete online pentru că evenimentul va fi transmis și în mediul online.

Gala va fi prezentată de actorul Marius Florea Vizante, iar pe lista de invitați din lumea teatrului și filmului apar nume mari precum Claudiu Bleonț, Medeea Marinescu și George Ivașcu.

De asemenea, celebra Angelea Similea va urca și ea pe scena teatrului pentru un moment unic de celebrare a maestrului Florin Piersic.

