Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum îl cheamă pe băiețelul lui Iancu Sterp. Proaspătul tătic s-a dat de gol: „Era să-i spun numele!”

Cum îl cheamă pe băiețelul lui Iancu Sterp. Proaspătul tătic s-a dat de gol: „Era să-i spun numele!”

Iancu Sterp a dezvăluit numele băiețelului său. El și Denisa, soția lui, se bucură de prima lor lună în calitate de părinți și au anunțat și cum îl cheamă pe bebelușul lor. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 16:27 | Actualizat Marti, 06 Ianuarie 2026, 16:58
Galerie
Fiul lui Iancu Sterp se numește David Sterp | Instagram

Iancu Sterp a făcut dezvăluirea într-un mod spontan. Deși inițial nu a vrut să spună cum îl cheamă pe bebeluș, Iancu Sterp a întrebat-o pe soție dacă ar fi bine să-l dezvăluie. Ieșind la prima zăpadă cu micuțul, proaspătul tătic a făcut un story pe Instagram: „Prima zăpadă cu… Era să-i zic numele! Să-l spun?”, și-a întrebat Iancu Sterp soția, iar Denisa a dat din cap afirmativ. Așadar, cei doi au dezvăluit că pe fiul lor îl cheamă David.

Citește și: Cât a costat casa în care s-au mutat Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Imagini din locuința celor doi

Ce nume poartă fiul lui Iancu Sterp și al Denisei

„Am terminat omul de zăpadă. Avem un om de zăpadă și un pui de om aici. Prima zăpadă de care a avut parte David. David îl cheamă pe băiețelul nostru. Ce zăpadă! Din belșug”, a spus Iancu Sterp.

Articolul continuă după reclamă

Iancu și Denisa au publicat pe rețelele sociale imagini adorabile cu micuțul lor David Sterp.

Citește și: Denisa Coțolan, ședință foto înduioșătoare cu burtica de gravidă la vedere. Cum a reacționat Iancu Sterp când a văzut-o

Iancu Sterp anunțat că a devenit tată în Ajun de Crăciun. „Dumnezeu ne-a făcut cel mai frumos cadou din viața noastră chiar de sfintele sărbători în care și Domnul nostru Isus Hristos s-a născut. Ne simțim cu adevărat binecuvântați și recunoscători, mulțumim Doamne!”, a transmis Iancu Sterp pe rețelele sociale.

Venirea pe lume a copilului încununează povestea de dragoste dintre Iancu Sterp și Denisa Coțolan, o relație care își are rădăcinile încă din perioada liceului. Deși au trecut printr-o despărțire și fiecare și-a urmat drumul o vreme, destinul i-a adus din nou împreună, iar dragostea lor s-a dovedit mai puternică.

În toamna anului 2024, mai exact pe 28 octombrie, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, într-o ceremonie religioasă organizată la Hațeg, orașul natal al Denisei. Nunta a avut un aer tradițional, inspirat din obiceiurile locului, iar mirii au ales ținute care au atras toate privirile.

Înainte de căsătorie, Iancu a vorbit deschis despre relația lor într-o emisiune TV: „Noi ne știm din liceu… dacă suntem îndrăgostiți unul de altul, e păcat să stăm cu persoana greșită”, mărturisea el, explicând cât de mult și-au dorit să ajungă din nou împreună, potrivit viva.ro.

Colaj cu Iancu Sterp, fiul și soția

Astăzi, viața lor intră într-un nou capitol, cel de părinți. Iancu și Denisa se pregătesc să înceapă aventura creșterii copilului lor, în timp ce fanii le sunt alături, urmărind cu emoție fiecare pas și fiecare imagine împărtășită din această perioadă specială.

Procesul în care Brigitte Macron a fost denigrată și numită bărbat a ajuns la final. Ce au decis magistrații...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce îi aduce bucurie milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul Ce îi aduce bucurie milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul
Observatornews.ro Tată şi fiu au ales să moară împreună. S-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad Tată şi fiu au ales să moară împreună. S-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad
Antena 3 Bărbat blocat de 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112 Bărbat blocat de 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112
SpyNews

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Procesul în care Brigitte Macron a fost denigrată și numită bărbat a ajuns la final. Ce au decis magistrații
Procesul în care Brigitte Macron a fost denigrată și numită bărbat a ajuns la final. Ce au decis magistrații
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate Catine.ro
Vă mai amintiți de Gigel Frone? Unde locuiește de 7 ani și ce decizie a luat în privința carierei lui: „Nu vedeți ce grea e viața”
Vă mai amintiți de Gigel Frone? Unde locuiește de 7 ani și ce decizie a luat în privința carierei lui: „Nu...
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a... Elle
Cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul a venit cu Boboteaza la ea acasă, în Oradea:
Cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul a venit cu Boboteaza la ea acasă, în Oradea: "Ce-a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de porc cu sos de roșii și mămăligă cremoasă. Rețetă tradițională românească
Tocană de porc cu sos de roșii și mămăligă cremoasă. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
„Ghinion” pentru Traian Băsescu, înainte de Crăciun: Întoarcerea în casa de protocol, blocată de manevra juridică prin care și-a luat SPP-iștii înapoi
„Ghinion” pentru Traian Băsescu, înainte de Crăciun: Întoarcerea în casa de protocol, blocată de manevra... Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
O preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşina
O preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşina Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
Sticksuri din foietaj cu pesto, roșii și susan. Rețeta unui aperitiv simplu și gustos
Sticksuri din foietaj cu pesto, roșii și susan. Rețeta unui aperitiv simplu și gustos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Chakhokhbili. Rețetă de tocană georgiană de pui cu sos bogat de roșii
Chakhokhbili. Rețetă de tocană georgiană de pui cu sos bogat de roșii Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x