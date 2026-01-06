Cum îl cheamă pe băiețelul lui Iancu Sterp. Proaspătul tătic s-a dat de gol: „Era să-i spun numele!”

Iancu Sterp a dezvăluit numele băiețelului său. El și Denisa, soția lui, se bucură de prima lor lună în calitate de părinți și au anunțat și cum îl cheamă pe bebelușul lor.

Iancu Sterp a făcut dezvăluirea într-un mod spontan. Deși inițial nu a vrut să spună cum îl cheamă pe bebeluș, Iancu Sterp a întrebat-o pe soție dacă ar fi bine să-l dezvăluie. Ieșind la prima zăpadă cu micuțul, proaspătul tătic a făcut un story pe Instagram: „Prima zăpadă cu… Era să-i zic numele! Să-l spun?”, și-a întrebat Iancu Sterp soția, iar Denisa a dat din cap afirmativ. Așadar, cei doi au dezvăluit că pe fiul lor îl cheamă David.

Citește și: Cât a costat casa în care s-au mutat Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Imagini din locuința celor doi

Ce nume poartă fiul lui Iancu Sterp și al Denisei

„Am terminat omul de zăpadă. Avem un om de zăpadă și un pui de om aici. Prima zăpadă de care a avut parte David. David îl cheamă pe băiețelul nostru. Ce zăpadă! Din belșug”, a spus Iancu Sterp.

Articolul continuă după reclamă

Iancu și Denisa au publicat pe rețelele sociale imagini adorabile cu micuțul lor David Sterp.

Citește și: Denisa Coțolan, ședință foto înduioșătoare cu burtica de gravidă la vedere. Cum a reacționat Iancu Sterp când a văzut-o

Iancu Sterp anunțat că a devenit tată în Ajun de Crăciun. „Dumnezeu ne-a făcut cel mai frumos cadou din viața noastră chiar de sfintele sărbători în care și Domnul nostru Isus Hristos s-a născut. Ne simțim cu adevărat binecuvântați și recunoscători, mulțumim Doamne!”, a transmis Iancu Sterp pe rețelele sociale.

Venirea pe lume a copilului încununează povestea de dragoste dintre Iancu Sterp și Denisa Coțolan, o relație care își are rădăcinile încă din perioada liceului. Deși au trecut printr-o despărțire și fiecare și-a urmat drumul o vreme, destinul i-a adus din nou împreună, iar dragostea lor s-a dovedit mai puternică.

În toamna anului 2024, mai exact pe 28 octombrie, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, într-o ceremonie religioasă organizată la Hațeg, orașul natal al Denisei. Nunta a avut un aer tradițional, inspirat din obiceiurile locului, iar mirii au ales ținute care au atras toate privirile.

Înainte de căsătorie, Iancu a vorbit deschis despre relația lor într-o emisiune TV: „Noi ne știm din liceu… dacă suntem îndrăgostiți unul de altul, e păcat să stăm cu persoana greșită”, mărturisea el, explicând cât de mult și-au dorit să ajungă din nou împreună, potrivit viva.ro.

Astăzi, viața lor intră într-un nou capitol, cel de părinți. Iancu și Denisa se pregătesc să înceapă aventura creșterii copilului lor, în timp ce fanii le sunt alături, urmărind cu emoție fiecare pas și fiecare imagine împărtășită din această perioadă specială.