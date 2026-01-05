Radu Vâlcan, imagine rară alături de bunica lui. Cum s-au lăsat pozați cei doi: „Recunoscător pentru că o am”

Radu Vâlcan și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o imagine înduioșătoare în care apare alături de bunica lui. Iată cum arată femeia care i-a făcut copilăria mult mai frumoasă.

Pentru că este o persoană discretă când vine vorba de viața personală, puțini sunt cei care știu că Radu Vâlcan încă își are aproape bunica. Mai mult, prezentatorul TV are o relație foarte specială cu aceasta.

Chiar dacă preferă să nu își expună familia în mediul online, Radu Vâlcan nu s-a putut abține și a publicat pe contul de Instagram o fotografie emoționantă. Prietenii virtuali au fost luați prin surprindere ipostaza copleșitoare în care s-a lăsat fotografiat alături de bunica lui.

Cum arată bunica lui Radu Vâlcan. Ce imagine a distribuit prezentatorul TV pe rețelele sociale

Prezentatorul de la Insula Iubirii își aduce aminte cu nostalgie de copilărie, dar și de momentele petrecute în compania bunicilor. Deși anii au trecut, Radu Vâlcan a rămas la fel de apropiat de cei care au avut grijă de el atunci când părinții erau mult prea ocupați.

Un lucru este cert, bunica va ocupa întotdeauna un loc special în inima lui, iar drept dovadă stă chiar ultima imagine pe care a publicat-o pe rețelele sociale cu femeia în vârstă de 90 de ani. Cei doi s-au lăsat pozați într-o ipostază copleșitoare.

Gestul pe care l-a făcut Radu Vâlcan pentru cea care l-a crescut a „topit” inimile prietenilor virtuali. De asemenea, fericirea de pe chipul lor nu a fost trecută cu vederea.

„Astăzi am sărbătorit Crăciunul în avans. Toată familia, de la mic, la mare. Sunt fericit pentru că îi am, dar recunoscător pentru că o am. BUNICA! 90! Mulțumesc!”, a scris prezentatorul TV în dreptul postării, chiar înainte se sărbătorile de iarnă, vizibil emoționat.

Postarea lui Radu Vâlcan a strâns mai bine de 10 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Mai mult, până și soția lui, Adela Popescu, i-a lăsat un mesaj în dreptul imaginii.

„Iubirea voastră o ține așa vie și frumoasă!”, „Ce frumos! Să vă bucurați de ea mulți ani înainte, în liniște și sănătate!”, „Și ce semănați cu ea!”, „Ce fericire că o aveți și că este sănătoasă! Să vă trăiască!” sau „Cât de norocos ești! Ce față frumoasă și luminoasă are”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Radu Vâlcan și-a petrecut sărbătorile de iarnă alături de familie în Thailanda

Radu Vâlcan și soția lui, Adela Popescu, și-au petrecut sărbătorile de iarnă într-o destinație exotică alături de cei trei băieți ai lor. Se pare că aceștia și-au dorit un Crăciun și un Revelion altfel, motiv pentru care au mers direct în Thailanda.

Prezentatorul de la Insula Iubirii și partenera lui au publicat mai multe imagini din superba locație în care se află, ținându-și la curent fanii cu cele mai speciale momente din viața lor.

