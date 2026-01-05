Răzvan Alexe a devenit tată de curând. Primele imagini cu actorul și bebelușul. Cum se descurcă în noua postură

Antena Căutare
Răzvan Alexe, actorul din Lasă-mă, îmi place! Camera 609, a devenit tătic. Iată primele imagini cu cel mic.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 12:54 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 12:53
Artistul Răzvan Alexe a devenit tată | Antena 1, Instagram

Răzvan Alexe, cunoscut și sub numele de KREM, i-a dat viață lui Vladimir Pop în serialul Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Acesta este cunoscut atât pentru rolurile în filme, seriale și piese de teatru, cât și ca rapper. Anul 2025 s-a dovedit a fi unul plin de evenimente pentru artist în plan personal. Acesta s-a căsătorit și a devenit tată.

Răzvan Alexe a devenit tată la finalul anului 2025

Actorul este discret în privința vieții personale, astfel că rareori postează pe rețelele de socializare de la evenimentele intime. Cu toate acestea, KREM a anunțat subtil căsătoria cu partenera sa, iar ulterior venirea pe lume a băiețelului lor, Matei.

Prima imagine cu micuțul a fost postată de Crăciun. O ”felicitare” care i-a încântat pe fani, în care Răzvan Alexe, Valentina și Matei apar lângă brad.

În urmă cu două zile, artistul a fost surprins citind în timp ce îl ține pe pieptul său pe micuț.

Imaginea a strâns peste 2.700 de aprecieri, internauții fiind înduioșați de noua postură a lui KREM.

„Cu tati și Tata

<<Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voștri, căci este drept. Și voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voștri, ci creșteţi-i în mustrarea și învăţătura Domnului.>> (Efeseni 6:1,4)” a scris artistul pe rețelele de socializare, ca un fel de crez personal în ceea ce privește propriile metode de parenting.

Răzvan KREM Alexe este absolvent al Secţiei de Actorie din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, la clasa prof. univ. Dr. Florin Zamfirescu şi al cursurilor de Master – Arta Actorului, în cadrul aceleiaşi universităţi, la clasa prof. univ. Dr. Gelu Colceag.

El a fost distrubuit în multe spectacole de teatru, dar şi în roluri pe micul şi pe marele ecran. În tot acest timp, Krem s-a dedicat şi muzicii, mai exact culturii Hip Hop, artistul punându-şi semnătura pe nu mai puţin de trei albume, pentru ca în prezent să lucreze la primul său album solo.

