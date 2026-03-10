Horoscopul chinezesc pentru săptămâna 9 – 15 martie 2026. Fiecare semn zodiacal va avea parte de surprize

Această perioadă este asociată cu abundența, norocul și bucuria. Vezi ce arată astrele pentru fiecare zodie în parte. Jupiter, Marte și Mercur joacă un rol important în această săptămână, în funcție de dorințele fiecăruia.

Există câțiva nativi care încep proiecte noi la mijloc de săptămână. Indiferent că vorbim despre idei pe plan personal sau profesional, acestea există cu adevărat. Astrele îi sfătuiesc pe nativi să evite argumentele care îi bagă în discuții nepotrivite.

Horoscopul chinezesc pentru săptămâna 9 – 15 martie 2026

Marte este în conjuncție cu Nodul Nord pe 13 martie, ceea ce înseamnă că va fi o zi periculoasă, așa cum au denumit-o astrologii. E important ca cei mai mulți să evite argumentele cu alții. Mercur în conjuncție cu Marte pe 15 martie 2026 anunță o zi în care se primesc cât mai multe cadouri.

Șobolan ( 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Articolul continuă după reclamă

Cel mai important este ca Șobolanii să acorde un timp îndelungat problemelor de familie. Norocul vine la locul de muncă, acolo unde se așteaptă mai puțin. Dacă tu consideri că este momentul oportun pentru a spune ce ai pe suflet, nimeni nu te poate opri.

Bivol (anul nașterii 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Bivolii se pun pe primul loc în această perioadă. Își dau seama că sunt cei mai calmi din grupul de prieteni și reușesc să-și întâlnească vorbele calme cu diplomația de care dau dovadă. Atunci când vine vorba de situații financiare grele, știu cum să se descurce, arată acest site.

Tigru (anul nașterii 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Numărul norocul al nativilor Tigru în această perioadă este 11. Reușesc să-l vadă peste tot, și nu doar atât. Chiar au noroc și sunt tot timpul cu o imagine clară asupra viitorului. Dacă vrei să-ți urmezi calea, știi că doar tu ai răspunsurile clare. Scopurile din trecut nu îți mai servesc în acest moment.

Citește și: Horoscopul lunii martie 2026. Astrele aduc vești importante pentru zodii. Previziuni complete pentru fiecare nativ

Iepure (anul nașterii 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Iepurii încep săptămâna într-o notă extrem de pozitivă. Primesc buchete de flori din partea unor oameni pe care nu i-au mai văzut de ceva vreme și se poziționează altfel față de toți ceilalți prieteni. Perioada ta începe bine, te simți mult mai calmă, poți haine mai subțiri și vrei să fii în centrul atenției cu orice preț.

Dragon (anul nașterii 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Nativii Dragon reușesc să atragă oportunități puternice în această săptămână. Sunt plini de energie și asta se vede foarte clar. Își aleg un număr potrivit și de acolo știu ce trebuie să facă cu el. O activitate care te poate scoate din rutina zilnică este yoga. Aceasta îți oferă liniștea de care ai nevoie.

Șarpe (anul nașterii 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Este o săptămână a transformării pentru nativii Șarpe. Se adaptează mult mai ușor la schimbările venite de departe. Încearcă să nu cheltui prea mult dacă nu e momentul. Mai poți aștepta o perioadă până să-ți faci acele mofturi de care tot vorbeai.

Cal (anul nașterii 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Caii reușesc să aibă o săptămână excelentă încă de la început. Cu o energie Yang se poziționează cu totul altfel. Dacă reușești să integrezi mici momente de liniște în viața ta, vei simți o altfel de energie. Numărul tău norocul din această perioadă este 1.

Capră (anul nașterii 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Nativii Capră sunt sfătuiți să-și facă ordine în lucruri și în sentimente. Cei mai mulți se grăbesc să ajungă acasă pentru a arunca hainele de care nu mai au nevoie și să facă loc în dulap altor ținute de primăvară. Dacă ești în căutarea unei surse de validare, această va veni din partea unei rude îndepărtate.

Maimuță (anul nașterii 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Natura inteligentă a nativilor Maimuță îi face să se adapteze mai ușor în fața situațiilor stresante. Dacă vezi scara succesului ești îndemnată să te urci pe ea. Creativitatea este la cote maxime acum și nu ai cum să o eviți.

Cocoș (anul nașterii 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Cocoșii sunt sfătuiți să se pregătească mental pentru a-și satisface orice fel de dorință au avut-o până acum. Din punct de vedere material nu au nicio problemă. Pentru a invita energia productivă în viața ta, e important să ai o motivație mai mare.

Câine (anul nașterii 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Nativii Câine se poziționează altfel perioada aceasta. Țin doar cu cei care le fac rău și nu văd nicio scăpare din gândurile negative. Pentru a-ți crește energia, ești îndrumat să citești, să îți vezi doar de problemele tale atunci când apar.

Porc (anul nașterii 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Nativii Porc sunt un magnet de energie perioada aceasta. Reușesc să atragă oamenii frumoși în calea lor și să-i inspire pe cei din jur. La începutul acestei săptămâni, văd partea luminoasă a vieții. Numărul tău norocos este 21, așa că ai grijă ce o să faci cu el.