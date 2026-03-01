Momentul a devenit viral în mediul online, iar fanii au reacționat la scurtă vreme. Ce s-a întâmplat după aceea.

La scurtă vreme după ce oamenii l-au judecat pe Benny Blanco pentru purtarea sa din mediul online, Selena Gomez a mărturisit că sentimentele sale pentru soțul său nu s-au schimbat, ba chiar sunt mult mai intense.

Aceasta a apărut alături de Benny Blanco în cadrul unui podcast, acolo unde i-a sărutat picioarele. De asemenea, l-a rugat pe soțul său, producătorul muzical, să îi facă un masaj la spate.

Selena Gomez i-a sărutat picioarele murdare soțului său, după controversa din mediul online

Cei doi soți celebri au participat în cadrul podcastului Friends Keep Secrets, acolo unde au vorbit despre relația lor „sănătoasă” și cum aceasta continuă să se dezvolte. Sărutul pe talpa piciorului lui Benny Blanco a venit la scurtă vreme după ce producătorul muzical a fost judecat de către fani.

„Vă place asta?”, i-a întrebat Benny Blanco pe organizatorii podcastului. Pe lângă faptul că internauții i-au sugerat artistului să se spele, i-au transmis și Selenei Gomez să divorțeze de acesta. Nu este pentru prima oară când aceste sugestii sunt transmise atât de clar.

„Mă îndrăgostesc tot mai mult de tine în fiecare zi.”, i-a spus Selena Gomez lui Benny Blanco după ce i-a sărutat picioarele. Noi comentarii au apărut pe rețelele sociale. Însuși soțul Selenei Gomez a ținut să vorbească despre picioarele sale murdare într-un show, arată acest site.

„Am picioare foarte bune. Cineva să dea un zoom pe picioarele mele. Uitați-vă la aceste picioare extrem de curate. Glumiți?”, a spus Benny Blanco. Artistul continuă să fie activ pe paginile sale de socializare. Recent, Selena Gomez a mărturisit că piesa prietenei sale Taylor Swift vorbește chiar despre ea.

Selena Gomez a confirmat că piesa „Dorothea” vorbește despre ea

În 2020, Taylor Swift a lansat piesa celebră care a avut un real succes, la fel ca toate albumele sale. Recent, Selena Gomez a confirmat faptul că versurile vorbesc despre viața sa. A atins acest subiect în același podcast, Friends Keep Secrets.

„Simt că această piesă cuprinde multe momente importante, foarte mari, care evidențiază relații, familia, iubirea, ura și toate între ele.”, a transmis Selena Gomez. Cele două artiste s-au cunoscut pe vremea când erau doar niște adolescente și au rămas prietene mai bine de 17 ani. Pe atunci, Selena Gomez avea 15 ani, iar Taylor Swift avea 18 ani.

„Este acest cântesc pe care Taylor l-a scris despre noi, i-a pus numele Family. Spunea practic că ai aceste vise, că vrei să apari în filme. În fiecare mulțime mă vedea pe mine.”, a mai spus vedeta.

Taylor Swift a luat parte la nunta Selenei Gomez și cele două au mai avut parte de evenimente importante împreună.