Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 09 Martie 2026, 11:44 | Actualizat Luni, 09 Martie 2026, 12:31
Gabriela și Dani Oțil formează împreună unul dintre cele mai puternice cupluri din showbiz-ul românesc. | Antena 1

Dani Oțil se mândrește cu soția lui, frumosul model Gabriela Prisăcariu Oțil în vârstă de 33 ani. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 5 ani și trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste.

Prezentatorul Power Couple și Neatza cu Răzvan și Dani se poate considera un bărbat norocos, având o familie minunată alături de soția lui și fiul lor, Luca Tiago.

Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu

Chiar dacă acum sunt căsătoriți și formează un cuplu puternic împreună, la început, când s-au cunoscut, Dani nu se gândea că va putea să o cucerească pe frumoasa blondină din cauza faptului că el este mai scund decât ea.

Citește și: Gabriela Prisăcariu a topit gradele din termometre! Apariția ei în costum de baie în zăpadă a atras atenția

Cununia civilă dintre Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu a avut loc în 2021, pe când Gabriela era deja însărcinată cu micuțul Tiago,

Matinalul de la Neatza a povestit recent că nu era foarte încrezător în forțele sale de a cuceri atunci când a cunoscut-o pe Gabriela, crezând că aceasta se va lăsa greu.

Dani Oțil a relatat recent cum a decurs prima întâlnire dintre el și cea care i-a devenit soție.

„M-a pus dracu. Am curentat-o pe holul emisiunii. Am găsit-o la altă emisiune și am zis că nu o să se uite la unul mai scund decât ea.

Era îmbrăcată în mireasă când ne-am cunoscut. Am adus la emisiune o zgardă pentru câini, din aceea care curentează prin păr. Acum se folosește la mai multe emisiuni. Am fost printre primii la televizor care au folosit-o și am pus-o pe diverse colege, iar la răspunsuri greșite de cultură generală le curentam. A fost un test de „cunoaștere a femeii”, care nu e om… pentru că, în mod ciudat, două din trei colege nu sufereau, ci ziceau: „Dă-i mai tare!”.

Chiar una, nu pot să spun acum cine, pentru că e femeie la casa ei și are și un job foarte important, cu copil acasă, ne-a zis: „Mi-o dai și acasă?”. M-a prins viitoarea mea soție, pentru că am știut din start, m-a prins pe hol, acolo unde aveam studioul. Am intrat în vorbă cu ea foarte abrupt. Nu cred că am cerut-o chiar de nevastă atunci, dar am curentat-o”, a povestit Dani Oțil la Neatza.

Citește și: Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat

Chiar dacă Dani a crezut că Gabriela e greu de cucerit, se pare că șarmul său l-a ajutat să îi intre în grații și acum sunt mai îndrăgostiți ca oricând.

Gabriela și Dani Oțil sunt părinții unui băiețel minunat în vârstă de aproape 5 ani, Tiago, care le umple zilele de bucurie. Întrebați dacă se gândesc și la un al doilea copil, Gabriela a declarat că nu se simte pregătită să devină mamă pentru a doua oară.

„Dani are mai multă răbdare în general, dar și cu fiul nostru, Tiago, spre deosebire de mine. Îi explică cum stau lucrurile cu multă răbdare, ceea ce eu nu am. El este mult mai calm, eu nu sunt așa. Sigur că încerc să mă impun în fața celui mic, dar când îl văd ce față face…

Noi ne dorim un copil educat, nu să fie unul alintat. Nu ne gândim la un al doilea copil, momentan ne este bine așa. Nu ne dorim al doilea copil, deși mulți ne întreabă dacă îi facem un frățior sau o surioară lui Tiago. El ne ocupă mult timp, se trezea nopțile… Dar știți cum e, nu se știe niciodată”, a declarat Gabriela Prisăcariu în 2025 pentru publicația Viva.

Citește și: Gabriela Prisăcariu Oțil, din nou pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă soția lui Dani Oțil

