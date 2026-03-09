Antena Căutare
Angelina Jolie, schimbarea de look surprinzătoare care o face de nerecunoscut. Cum arată cu părul scurt

Angelina Jolie, celebra actriță de la Hollywood, și-a surprins fanii atunci când a apărut după o schimbare de look radicală.

Publicat: Luni, 09 Martie 2026, 12:39
Angelina Jolie a apelat la o schimbare de look care o face de nerecunoscut. | Profimedia

Frumoasa actriță în vârstă de 50 de ani a atras imediat atenția atunci când a decis să își facă o schimbare de look neașteptată. Noul look o face pe actriță să arate de nerecunoscut.

Angelina Jolie filmează în prezent pentru noul film în care va apărea intitulat „Anxious People”. Ea și-a etalat noul look în Londra pe platourile de filmare și i-a luat pe toți prin surprindere.

Cum arată Angelina Jolie cu părul scurt și blond

Angelina Jolie s-a tuns bob și s-a vopsit blondă. Încă nu e clar dacă faimoasa actriță a ales acest look special pentru noul film sau pentru că și-a dorit această schimbare inedită.

Transformarea este una spectaculoasă având în vedere că actrița își poartă părul lung și șaten de mai mulți ani.

Fanii ei s-au obișnuit deja cu părul ei lung și multora le-a fost dificil să o recunoască atunci când au văzut-o cu noua înfățișare. Primele tentative de a-și schimba complet look-ul au apărut în urmă cu câteva luni când Angelina Jolie a început să își vopsească câteva șuvițe mai deschise la culoare.

Potrivit publicației People, Agelina Jolie a ales să fie mai îndrăzneață în ceea ce privește aparițiile ei și a ales să facă această schimbare treptat. De la doar câteva șuvițe, actrița a ajuns la o nuanță de blond deschis și a decis să adopte o tunsoare bob scurt.

În noile imagini surprinse de paparazzi, Angelina a purtat un top lung alb, o pereche de pantaloni capri largi, la care a adăugat drept accesoriu o broșă aurie și un ruj roșu care i-a completat perfect look-ul feminin și elegant.

Imaginile cu ea surprinse de paparazzi pe platourile de filmare din Londra au făcut rapid înconjurul internetului, iar mulți dintre cei care i-au urmărit vedetei evoluția de-a lungul anilor s-au bucurat să o vadă făcând o schimbare.

Se pare că actrița nu e singură în Londra acolo unde filmează pentru pelicula „Anxious People”, o adaptare după bestsellerul scriitorului Fredrick Backman. Vedeta este însoțită de fiul ei și al lui Brad Pitt, Maddox Jolie-Pitt, în vârstă de 24 ani.

Tânărul se pare că deja le calcă pe urme părinților săi pentru că își dorește să activeze și el în industria cinematografică, având deja o mare pasiune pentru actorie și film. Angelina Jolie nu poate decât să îl încurajeze și să fie mândră de alegerile fiului ei.

În 2013 acesta a apărut în primul său film, în World War Z, unde a interpretat rolul unui zombie. El a jucat în acest film alături de tatăl său, Brad Pitt, care, de asemenea, își încurajează fiul să își urmeze visul și să facă o carieră din actorie dacă simte că asta își dorește.

La vârsta de doar 15 ani, Maddox a fost producător executiv pentru pelicula „First They Killed My Father”, film regizat chiar de mama sa. Faptul că ea îl ia mereu cu ea la filmări ori de câte ori are ocazia, i-a oferit lui Maddox prilejul necesar pentru a se îndrăgosti de lumea de la Hollywood și de a visa la o carieră în cinematografie.

