Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor

Citește horoscopul săptămânii 9 – 15 martie 2026 și află ce au pregătit astrele. Află despre situațiile, oportunitățile și provocările care te așteaptă în săptămâna următoare. Citește horoscopul pentru perioada 9 – 15 martie 2026.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 08 Martie 2026, 18:15 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 20:40

Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026. Dificultăți pentru șase dintre zodii în această săptămână

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 9 – 15 martie 2026

Berbec | Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026

Te simți mult mai eliberat de gândurile negative, iar acum este momentul să îți continui planurile pe termen lung. Caută acele persoane care îți sunt cu adevărat alături și observă cui i te poți destăinui cu adevărat. Energia ta romantică te face să spui declarații pe care altfel nu le-ai face.

Taur | Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026

Începând de joi reușești să te aduni. Până atunci, cauți soluții acolo unde nu consideri că există cu adevărat. Nu ai alte șanse de reușită. Pe plan personal reușești să oferi prieteniilor de lungă durată energia de care au nevoie.

Gemeni | Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026

Este o perioadă excelentă pentru a înțelege mai ușor ce ți se întâmplă la locul de muncă. Deși există câteva schimbări la care nu te-ai fi așteptate, încerci să le iei cât mai ușor. Nu te speria! Prețuiește persoanele care țin la tine cu adevărat.

Rac | Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026

Ai încredere în instinctele tale în această perioadă. Nu trebuie să fii atât de critic cu oamenii din familie. Luna în Săgetător are loc la începutul săptămânii, ceea ce înseamnă că reușești să te aduni și să-ți pui lucrurile cap la cap, arată un site.

Leu | Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026

Reușești să te lași influențat de persoanele care înainte nu însemnau nimic pentru tine. Te dedici mai mult proiectelor artistice. Pe măsură ce Luna intră în Capricorn, înveți noi lucruri despre tine și oamenii apropiați.

Fecioară | Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026

Imediat după Eclipsa de Lună, reușești să întâmpini o perioadă mai dificilă pe plan personal. Nu știi dacă vrei neapărat o relație sau dacă îți place mai mult să petreci timp de singur. Atunci când Luna se află în Capricorn, scoți la iveală acele calități pe care le-ai ascuns multă vreme.

Balanță | Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026

Te simți plin de motivație în această perioadă, chiar dacă îți este dificil să te aduni chiar și în cele mai simple momente. Construiești o rutină simplă, dar de care să te ții mai multă vreme. Îi ajuți pe cei care au nevoie, deși și tu ai nevoie de sprijin imediat.

Scorpion | Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026

Ideile care îți vin acum le și pui în aplicare destul de repede. Ți-e mai ușor să te exprimi în scris decât oral, așa că dacă vrei să transmiți cuiva ceva o faci doar prin mesaje. La final de săptămână petreci câteva ore împreună cu un prieten bun, iar asta te încarcă de energie.

Săgetător | Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026

Cel mai mult ai nevoie de o vorbă bună și de o îmbrățișare. Dacă observi ceva diferit în viața de familie, astrele te sfătuiesc să vorbești. Luna în Vărsător te îndeamnă la succes. Pe plan profesional ești invitată în cadrul mai multor proiecte.

Capricorn | Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026

Este o perioadă eficientă pentru a-ți pune gândurile în ordine. Ai șansa de a vedea lucrurile dintr-un punct de vedere total pozitiv. Te contectezi real cu unele persoane cu care nu ai mai discutat de ceva vreme. Vrei să-ți petreci timpul în familie mai mult.

Vărsător | Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026

E timpul să te îndepărtezi de acele persoane care te fac să vezi doar lucrurile negative din viața ta. Ești oficial singură, așa că poți să-ți sedimentezi gândurile într-o atmosferă mai tăcută ca de obicei.

Pești | Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026

Cu Marte în semnul Peștilor, această săptămână te face să-ți stăpânești gândurile nervoase. Este un moment potrivit pentru a învăța lucruri noi. Este esențial să nu mai cauți iubirea acolo unde nu poate fi găsită.

