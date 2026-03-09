Imaginea din copilărie cu Maurice Munteanu care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta pe-atunci juratul The Ticket

Maurice Munteanu, juratul The Ticket, s-a lăsat cuprins de nostalgie și a postat recent pe rețelele de socializare mai multe imagini din copilărie.

Maurice Munteanu a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu mama lui pentru a sărbători cea mai importantă femeie din viața lui. | Antena 1

Maurice Munteanu este un critic de modă excentric, lector universitar la Universitatea din Cluj și gazda emisiunii Style Files pe YouTube alături de buna lui prietenă Domnica Mărgescu.

Maurice este pasionat de tot ce înseamnă modă și stil vestimentar încă din copilărie, când, inspirat de mătușa, mama și bunica lui, s-a îndrăgostit de tot ce înseamnă artă și frumos.

Imaginea înduioșătoare cu Maurice Munteanu de când era mic

De-a lungul timpului, Maurice a mai postat pe contul lui de Instagram imagini cu femeile importante din viața lui, fiindu-le foarte recunoscător pentru tot ce l-au învățat.

Juratul The Ticket a postat recent pe Instagram două imagini diferite cu mama lui prin care a dorit să o sărbătorească cu ocazia Zilei Femeii pe 8 martie 2026.

„La mulți ani, mama! Îți datorez literatura, cinematografia, muzica. Îți datorez primele veri la mare și nostalgia luminoasă a litoralului, mirosul sărat al vântului, felul în care unele amintiri rămân pentru totdeauna suspendate în lumină. De fapt, îți datorez aproape tot. Te iubesc. Și îți dedic una dintre piesele tale preferate”, a scris Maurice Munteanu la fotografia alb-negru în care apare alături de mama lui.

Imaginea postată de Maurice a strâns peste 12.000 aprecieri, iar urmăritorii săi au apreciat frumusețea mamei lui în secțiunea de comentarii.

Maurice Munteanu, în vârstă de 48 ani, este unul dintre cei mai apreciați bloggeri și redactori de fashion și stil din România, având o vastă experiență în domeniu. El are blog-ul său personal unde scrie despre stil și modă, dar are și propria rubrică și contribuție artistică la revista Elle.

El împreună cu Domnica Mărgescu, care este director de fashion la Elle România, manageriază și un concept store cu haine, încălțăminte și accesorii de la branduri de top numit Aparterre.

În interviurile acordate recent, Maurice a dezvăluit că dragostea lui pentru artă, citit și stil a fost insuflată de mama lui care a fost mereu pentru el un model de eleganță și feminitate. De la ea și de la mătușa lui, Maurice, pe numele lui real Marius, a decis să își construiască o carieră în jurul modei și stilului vestimentar, învățând despre cei mai mari designeri ai lumii.

Fotografia în care apare alături de mama lui demonstrează iubirea și grija pe care aceasta i-o purta, dar și asemănarea de neegalat dintre ei.

