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Luni, 19 octombrie, Luna intră în Vărsător și se întâlnește cu Pluto. Ce înseamnă această combinație în astrologie

Luna intră în Vărsător pe 19 octombrie 2026 și formează o conjuncție cu Pluto. Ce semnificație are acest aspect în astrologie.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 14:40 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 14:47
Ce înseamnă intrarea Lunii în Vărsător pe 19 octombrie | Profimedia
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Luni, 19 octombrie 2026, Luna părăsește zodia Capricorn și intră în Vărsător. În aceeași dimineață, formează o conjuncție cu Pluto, planeta asociată în astrologie cu transformările, controlul și schimbările profunde.

Potrivit calendarului astrologic publicat de Astro.com, Luna intră în Vărsător în jurul orei 04:40, ora României. Conjuncția cu Pluto se produce câteva ore mai târziu, în jurul orei 10:49. Astrologii consideră că această combinație poate aduce în prim-plan nemulțumiri mai vechi, dorința de independență și nevoia de a schimba anumite situații.

Ce înseamnă intrarea Lunii în Vărsător pe 19 octombrie

În astrologie, Luna este asociată cu emoțiile, reacțiile și nevoile personale. Vărsătorul este considerat semnul independenței, al libertății și al schimbărilor. Atunci când Luna traversează această zodie, astrologii vorbesc despre o nevoie mai mare de spațiu personal și despre dorința de a privi lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

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Unele persoane ar putea simți, potrivit acestor interpretări, că nu mai vor să accepte anumite reguli sau compromisuri. În relații, poate apărea dorința de a petrece mai mult timp singur sau de a discuta despre lucruri care au fost amânate.

Luna și Pluto se întâlnesc în Vărsător. Ce semnificație are această conjuncție

Unul dintre aspectele astrologice ale zilei de luni este conjuncția dintre Lună și Pluto. În astrologie, o conjuncție apare atunci când două corpuri cerești se află foarte aproape unul de celălalt pe cercul zodiacal, privite de pe Pământ. Pluto este asociat cu transformările, puterea și dorința de control.

Din acest motiv, întâlnirea dintre Lună și Pluto este interpretată de astrologi ca o perioadă în care anumite emoții pot fi resimțite mai intens. Pot reveni în atenție probleme mai vechi, în special cele legate de încredere, gelozie sau nevoia de a controla o situație. Astrologii recomandă evitarea reacțiilor impulsive și a discuțiilor purtate la nervi.

De ce ar putea apărea tensiuni în relații

Pe lângă conjuncția dintre Lună și Pluto, pe 19 octombrie se formează și un aspect tensionat între Lună și Venus. În astrologie, Venus este asociată cu dragostea, relațiile și valorile personale.

Aspectul dintre Lună și Venus este interpretat ca o posibilă diferență între ceea ce simte o persoană și ceea ce își dorește de la ceilalți. De exemplu, cineva poate avea nevoie de mai multă libertate, în timp ce partenerul își dorește mai multă apropiere. În alte situații, pot apărea discuții despre bani, responsabilități sau probleme care nu au fost rezolvate.

Ce alte aspecte astrologice au loc luni, 19 octombrie 2026

Conjuncția dintre Lună și Pluto nu este singurul eveniment astrologic al zilei. Luna formează și un sextil cu Neptun, un trigon cu Uranus și un sextil cu Saturn.

În interpretarea astrologică, sextilul este considerat un aspect favorabil, iar trigonul este asociat cu o comunicare mai ușoară între energiile planetelor. Aspectul cu Uranus este legat de schimbări și de dorința de a încerca lucruri noi. Cel cu Saturn este asociat cu responsabilitatea și organizarea.

Prin urmare, astrologii consideră că ziua de 19 octombrie poate aduce atât momente tensionate, cât și ocazii de a găsi soluții la probleme mai vechi.

Cât timp rămâne Luna în Vărsător

Luna va traversa zodia Vărsător până miercuri, 21 octombrie 2026. Ulterior, va intra în Pești. În astrologie, trecerea Lunii prin Vărsător este asociată cu independența, relațiile sociale și dorința de schimbare.

Interpretările pentru această perioadă pun accentul pe nevoia de libertate și pe reevaluarea unor situații personale.

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