Trei ZODII născute sub o stea norocoasă. Ei sunt nativii care au noroc din plin pe toate planurile

Conform astrologilor, trei dintre cele 12 semne zodiacale se pot considera extrem de norocoase. Nativii aceştia au parte de tot ce este mai bun pe toate planurile. Despre cine este vorba?!

FECIOARA: are noroc pe toate planurile, dar mai ales în cel financiar. Astfel, sunt şanse mari ca acest nativ să ducă o viaţă îndestulată fără ca măcar să facă mare lucru. Găseşte o sursă de bani în orice, chiar şi în piatră seacă. Intuiţia şi inteligenta o ajuta să întoarcă orice situaţie în favoarea sa. Şi în dragoste are parte de sprijinul necondiţionat al astrelor.

LEU: este conştient că s-a născut sub o stea norocoasă. Are parte de faimă şi de recunoaştere şi, de fapt, i se pare că tot ceea ce are este meritul sau, al eforturilor sale. Cert este că se descurcă în orice fel de situaţie şi printr-un joc al sorţii iese mereu învingător. Nici în dragoste nu îi merge deloc rău. Cupidon îl răsfaţa aşa încât va reuşi în viaţa să găsească acel partener care să corespundă în totalitate exigentelor sale. Care, la drept vorbind, nu sunt deloc puţine.