(P) Hanorac cu fermoar vs. hanorac clasic: Care ți se potrivește mai bine?

Alege hanoracul care îți completează stilul și rutina. Experimentează, adaptează-ți garderoba și creează ținute care să te reprezinte în fiecare zi.

Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 11:58 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 12:14
Fie că ieși la alergat, stai cu prietenii la o cafea sau vrei confort acasă, hanoracul devine rapid opțiunea principală pentru ținute relaxate. Gama de modele a crescut mult, așa că alegerea între hanoracul cu fermoar și modelul clasic fără fermoar poate să ridice unele întrebări. În acest articol descoperi ce caracteristici definește fiecare tip, ce avantaje sau limite are și cum poți să alegi hanoracul potrivit pentru stilul și activitățile tale.

Ce diferențiază hanoracul cu fermoar de cel clasic?

Modelul clasic se recunoaște după lipsa fermoarului și modul simplu de a-l îmbrăca – îl treci peste cap. Aceste tipuri de hanorace apar adesea cu glugă sau fără, uneori cu buzunar tip kangaroo, alteori cu croieli oversized sau mai strânse pe corp. Această variantă se integrează ușor în orice garderobă și prioritzează un stil subtil.

Hanoracul cu fermoar, cunoscut și drept zip hoodie, are un sistem de închidere care îl diferențiază vizual și ca funcționalitate. Îl găsești cu glugă sau fără, în variante relaxate sau fit, modele scurtate sau clasice. Fermoarul oferă și o notă de personalitate piesei și îi schimbă modul de purtare: poți să îl deschizi sau să îl închizi rapid, după preferință.

Tabel comparativ - Caracteristici principale

Hanoracul cu fermoar: beneficii și limite

Dacă alegi un hanorac cu fermoar, câștigi rapid flexibilitate. Îl poți da jos sau pune la loc ușor, ceea ce prinde bine în zilele reci sau dacă treci des între spații cu temperaturi diferite. Poți să îl porți peste un tricou subțire primăvara sau peste un pulover iarna. Fermoarul lasă să setezi câtă ventilație vrei și permite să adaptezi stratificarea după nevoi.

Totuși, fermoarele pot prezenta neajunsuri. Se pot bloca sau rupt mai ușor decât materialul simplu, iar dacă uiți deschis fermoarul la frig, s-ar putea să nu te simți atât de protejat ca într-un model fără întrerupere a țesăturii.

Hanoracul clasic: avantaje și limitări

Modelul clasic se concentrează pe simplitate și confort. Îl apreciezi pentru senzația plăcută, iar croiala uniformă ajută la menținerea căldurii. Pentru mulți, confortul constă și în faptul că nu au de gestionat fermoare sau alte accesorii care pot cauza probleme. De exemplu, dacă preferi activitățile relaxate sau vrei o ținută de casă sau pentru școală, modelul fără fermoar se potrivește fără să dea bătăi de cap.

Are însă și limite. Dacă trebuie să îl scoți repede sau ai grijă de coafură, procesul poate să devină incomod. De asemenea, lipsa fermoarului reduce opțiunile de reglare a temperaturii corpului atunci când afară se încălzește rapid.

Materiale și funcționalitate: ce contează la alegere

Atât hanoracul clasic, cât și cel cu fermoar, folosesc o gamă largă de materiale. Bumbacul 100% rămâne popular pentru că e plăcut la atingere. Mixurile cu poliester aduc elasticitate și durabilitate, iar fleece-ul asigură căldură la temperaturi joase. Tot mai multe branduri propun bumbac organic și combinații sustenabile, pentru cei care țin cont de mediu.

Câteva exemple utile:

  • La jogging sau sală, un hanorac din poliester cu uscare rapidă oferă confort și nu reține umezeala.
  • Pentru seri reci de iarnă sau toamnă târzie, varianta fleece sau teddy asigură o izolare bună.

Alege materialul pornind de la activitățile pentru care îți dorești hanoracul, dar și sezonul predominant de purtare.

Cum integrezi fiecare tip de hanorac în ținutele zilnice

Hanoracul cu fermoar apare tot mai des în colecțiile stradale și sportive. Mulți optează să îl poarte peste un tricou simplu, alături de jeanși și adidași pentru un look urban rapid. Poți să alegi un hanorac cu imprimeu grafic sau un model într-o culoare neutră pentru a obține o ținută echilibrată pentru ieșiri cu prietenii sau drumuri scurte prin oraș.

Modelul clasic e potrivit pentru outfituri minimaliste sau chiar cu accente smart-casual. Dacă porți un hanorac peste o cămașă albă și alegi pantaloni croiți, obții un amestec de relaxare și atenție la detalii. Uită-te la colecțiile actuale Trendyol Collection, Calvin Klein sau The North Face pentru inspirație privind culori, materiale sau croieli. Se poartă nuanțele pământii, pastelurile discrete și modelele monocrome.

Cum alegi tipul de hanorac potrivit: criterii de selecție

Întreabă-te ce te interesează cel mai mult, înainte să faci o alegere:

1. Cât de des ai nevoie să scoți hanoracul fără efort – Ești mereu pe drumuri? Hanoracul cu fermoar oferă acces rapid.

2. Ce nivel de confort sau izolare aștepți – Preferi să te simți în siguranță, fără întreruperi de material? Modelul clasic avantajază acest aspect.

3. În ce contexte îl porți cel mai des – Sport, birou, ieșiri casual? Alege caracteristicile funcționale compatibile cu rutina ta.

Un hanorac cu fermoar ajută la adaptarea ținutei pe parcursul zilei (ex: când te deplasezi între birou, sală și ieșiri în oraș), iar modelul fără fermoar creează o linie curată pentru outfituri unitare, potrivite la școală sau la activități calme.

Exemple de combinații și sfaturi de asortare

  • La o ținută sport: Hanorac cu fermoar + pantalon de trening + sneakers.
  • Pentru o seară casual: Hanorac clasic + jeanși + bocanci.
  • În combinații semi-formale: Hanorac clasic, culoare neutră + cămașă + pantaloni croiți.
  • Când alegi modele cu imprimeu, păstrează restul ținutei în culori simple pentru echilibru.

Folosește culori care ți se potrivesc și nu te feri să încerci croieli noi – oversized pentru zile relaxate sau fitted pentru o siluetă definită.

O femeie și un bărbat care poartă hanorace, unul roz și unul negru

Alege hanoracul care îți completează stilul și rutina. Experimentează, adaptează-ți garderoba și creează ținute care să te reprezinte în fiecare zi.

