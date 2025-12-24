Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 25 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 25 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Decembrie 2025, 21:00 | Actualizat Joi, 25 Decembrie 2025, 01:35
Galerie
Horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești | sursa foto: Shutterstock

Horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Leul simte nevoia de atenție și de afecțiune, Racul își consolidează relația de cuplu.

Horoscop zilnic joi, 25 decembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, joi, 25 decembrie 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop joi, 25 decembrie 2025 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecul se simte plin de energie și acest lucru se va vedea din plin, mai ales în această zi de joi, 25 decembrie. Spiritul sărbărorilor te-a învăluit cu totul și trebuie să profiți din plin de momentele frumoase petrecute alături de cei dragi.

Horoscop joi, 25 decembrie 2025 Taur

Taurul va avea tendina să cadă pe gânduri și să își analizeze toată viața, așa că nu ar strica să profiți de moment și să încerci să îți dai seama care sunt lucrurile pe care ți le dorești, arată horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025.

Citește și: Cele patru zodii care vor face bani cu ușurință în 2026. Cine sunt nativii care nu trebuie să se îngrijoreze anul viitor

Horoscop joi, 25 decembrie 2025 Gemeni

Gemenii se adaptează la orice situație și aceasta este super puterea nativilor, arată horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025. În plus, Gemenii au parte de tot felul de interacțiuni interesante, ce vor întări relațiile de prietenie.

Horoscop joi, 25 decembrie 2025 Rac

Racul își consolidează relația de cuplu și relațiile de prieteni, semn că astrele aduc multă susținere în acest sens, arată horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025. Nativii simt nevoia să petreacă mai mult timp în casă, în confort.

Horoscop joi, 25 decembrie 2025 Leu

Leul simte nevoia de atenție și de afecțiune, iar acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025. Nativii au un șarm aparte și acest lucru va atrage numai lucruri bune în viitorul apropiat.

Horoscop joi, 25 decembrie 2025 Fecioară

Fecioara a avut multă treabă și acest lucru s-a văzut mai ales în modul în care a plănuit și a organizat tot ceea ce a ținut de sărbători, arată horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025. Nativii au parte de momente romantice.

Horoscop joi, 25 decembrie 2025 Balanță

Balanța se bucură de influența lui Venus și acest lucru se va vedea mai ales în modul în care nativii vor reuși să socializeze și să se bucure de micile surprize ale vieții, arată horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025.

Horoscop joi, 25 decembrie 2025 Scorpion

Scorpionul se bucură de aceste sărbători și reușește să se relaxeze în sfârșit, după ce a avut parte de o perioadă extrem de grea și agitată, arată horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025. Cei născuți în această zodie sunt încurajați să fie mai calmi și mai înțelegători.

Horoscop joi, 25 decembrie 2025 Săgetător

Săgetătorul este cuprins de spiritul festiv al sărbătorilor și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025. Nu ar strica să faci ceva mai multă mișcare, dacă ții la sănătatea ta. Echilibrul e cheia.

Horoscop joi, 25 decembrie 2025 Capricorn

Capricornul este cuprins de magia sărbătorilor și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025. Cei născuți în această zodie se simt bine în sânul familiei și acest lucru le va da o stare de relaxare binemeritată, arată cei de la gosta.ua.

Horoscop joi, 25 decembrie 2025 Vărsător

Vărsătorul se simte și el fermecat de magia sărbătorilor și acest lucru va aduce o stare de bine, arată horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025. Puțin echilibru la capitolul sănătate, dacă vrei să previi neplăcerile pe termen lung.

Horoscop joi, 25 decembrie 2025 Pești

imagine cu cele 12 zodii din horoscop, intr-un cerc

Peștii sunt empatici și creativi, arată horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025. Cei născuți în această zodie au o intuiție aparte, pe care se pot baza în orice moment.

Cele patru zodii care vor face bani cu ușurință în 2026. Cine sunt nativii care nu trebuie să se îngrijoreze anul viitor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Observatornews.ro Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026 Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026
Antena 3 O insulă scoțiană minusculă, pitorească și nelocuită, caută un angajat pentru 6 luni, cu un salariu de 30.000 de euro O insulă scoțiană minusculă, pitorească și nelocuită, caută un angajat pentru 6 luni, cu un salariu de 30.000 de euro
SpyNews Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cele patru zodii care vor face bani cu ușurință în 2026. Cine sunt nativii care nu trebuie să se îngrijoreze anul viitor
Cele patru zodii care vor face bani cu ușurință în 2026. Cine sunt nativii care nu trebuie să se îngrijoreze...
Ben Affleck a fost fotografiat cu cele două Jennifer din viața sa. Cum își împarte timpul între fostele soții
Ben Affleck a fost fotografiat cu cele două Jennifer din viața sa. Cum își împarte timpul între fostele soții Catine.ro
Nativii binecuvântați de univers în prima lună din 2026. Zodiile acestea vor fi ocrotite de necazuri
Nativii binecuvântați de univers în prima lună din 2026. Zodiile acestea vor fi ocrotite de necazuri
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pandișpan pufos cu cacao, decorat festiv cu formă de brăduț
Pandișpan pufos cu cacao, decorat festiv cu formă de brăduț HelloTaste.ro
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Finalul 2025, sfârșitul unui ciclu karmic de 12 ani: Lecțiile pe care sufletul tău le-a absorbit în tăcere
Finalul 2025, sfârșitul unui ciclu karmic de 12 ani: Lecțiile pe care sufletul tău le-a absorbit în tăcere Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Cozonac în două culori cu umplutură de nucă, stafide și cacao
Cozonac în două culori cu umplutură de nucă, stafide și cacao HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Rețetă tradițională de sarmale cu carne de porc și orez. Ingrediente și pașii exacți de preparare
Rețetă tradițională de sarmale cu carne de porc și orez. Ingrediente și pașii exacți de preparare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x