Un turist a dezvăluit care sunt cele mai proaste trei țări din Europa pe care le-a vizitat. Ce l-a dezamăgit în aceste destinații

Un creator de conținut despre călătorii a făcut un top trei cu cele mai neinspirate destinații din Europa. Iată ce l-a făcut să nu se mai întoarcă acolo.

Max Jeffery a vizitat mai multe orașe din Europa și a ajuns la concluzia că trei dintre ele sunt cele mai neinspirate. El a vorbit despre ce l-a dezamăgit și ce așteptări avea.

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Un turist a dezvăluit care sunt cele mai proaste trei țări din Europa pe care le-a vizitat

Max Jeffery este originar din Marea Britanie și călătorește în lumea întreagă. Acesta împărtășește pe rețelele de socializare informații despre diverse destinații din lume. Recent, el a făcut un video în care a detaliat ceea ce l-a dezamăgit cel mai mult la trei dintre țările pe care le-a vizitat recent în Europa.

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Topul lui este surprinzător, dat fiind că fiecare dintre cele trei locații sunt printre cele mai vizitate.

„Am călătorit aproape peste tot prin Europa și, în mare, sunt trei țări pe care le-aș evita și nu m-aș mai întoarce niciodată. Este amuzant pentru că mulți oameni își doresc să viziteze țările acestea și la final sunt dezamăgiți.

Să te scutesc de o astfel de dezamăgire, o să îți spun care sunt cele trei țări care merită să le eviți”, și-a început el relatarea.

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Locul trei în topul său este ocupat de Elveția: „Prima: Elveția. Raport valoare - bani, e probabil cea mai rea țară din lume în care am fost vreodată. Sincer îți spun!

Bineînțeles că Elevția are un relief incredibil și înțeleg că nu poți să pui un preț pe natură, cu toate acestea, nu mai este nimic altceva! Cultura nu iese deloc în evidență. Modul în care mulți din departamentul de servicii vorbesc cu tine ca turist nu este chiar, știi tu, politicos. În mare cred că întreaga cultură a lor pentru turism nu este foate pozitivă. Asta și pentru că un loc precum Elveția nu face prea mulți bani din turism. Așa că într-un fel înțeleg toată situația, dar e cam plictisitor. Nu prea e viață de noapte, mâncarea nu se distinge prin nimic special... Da, brânza este bună, dar cam atât. Totul este foarte scump, o sticlă de apă costă aproape 5 lire sterline în unele localuri. Iar Geneva este cu siguranță unul dintre cele mai plictisitoare locuri în care am fost vreodată”, a spus el.

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A doua țară pe listă este la fel de surprinzătoare, fiind una dintre destinațiile preferate de turiști mai ales în preajma Crăciunului: „Al doilea loc nu este chiar foarte departe, este vorba de Austria. Din motive similare. De fapt, mi-a plăcut Austria până la un moment dat. Cred că oportunitățile pentru schi sunt bune. Am fost în Innsbruck, iar Innsbruck a fost alegerea potrivită pentru schi. Dar în general Austria mi s-a părut un pic moartă, parcă îi lipsea ceva. Avea nevoie de un pic mai multă viață în unele zone. Locații precum Viena au numeroase feedbackuri de la turiști ca fiind unele dintre cele mai ostile medii, deoarece serviciu clienți în astfel de locuri poate fi destul de brutal, chiar nepoliticos.”

Max Jeffery mărturisește că experiența sa este subiectivă și că se poate datora și diferențelor culturale: „Din nou, poate fi din cauza diferențelor culturale dintre Austria și Anglia (...), dar este o diferență imensă între asta și a nu-ți dori turiști în propria casă sau afacere. Cred că atât Elveția, cât și Austria sunt niște exemple potrivite în acest caz.”

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Prima țară din topul său este Belgia: „Prima țară din acest top, țara pe care n-aș recomanda-o nimănui - și e ciudat, pentru că e Capitala Europeană - este Belgia. Și mai specific: Bruxelles.

Trebuie să menționez că nu am călători în întreaga țară - și este valabil pentru toate cele trei țări -, dar am fost în mai multe regiuni.

Iar Bruxelles și zona din jurul acestuia au fost atât de deprimante. Tot ce poate oferi Bruxelles este o statuie a unui băiețel făcând pipi. Atât! Este singura oportunitate de a face o fotografie memorabilă într-un loc ca Bruxelles.

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Personal, consider că este unul dintre cele mai plictisitoare locuri, ostile și ciudate - chiar distopiene - din câte am fost în Europa. Îi înțeleg semnificația economică și faptul că aceasta este prioritară acolo, dar în realitate toate trei mi s-au părut extrem de plictisitoare, fără viață și incredibil de scumpe”, a conchis el.

Topul făcut de creatorul de conținut nu ar trebui însă să te demoralizeze dacă ți-ai luat bilete în perioada următoare chiar într-un dintre țările respective, din contră poate fi o oportunitate de a vedea destinațiile respective cu alți ochi, de a căuta modalități de a scoate din anonimat locurile vizitate.