Scandal de proporții la metrou. Un bărbat s-a luat la bătaie cu paznicii și a făcut prăpăd la turnicheți

Scandal la stația de metrou Nicolae Grigorescu din București. Un bărbat s-a încăierat cu agenții de pază, a spart un turnichet, iar întregul incident a fost filmat de călători.

Scandal la stația de metrou Nicolae Grigorescu din București. Un bărbat s-a încăierat cu agenții de pază, a spart un turnichet, iar întregul incident a fost filmat de călători. | Shutterstock

Momente tensionate au avut loc în stația de metrou Nicolae Grigorescu din București, unde un conflict izbucnit între un bărbat și agenții de pază s-a transformat rapid într-un scandal de proporții. Incidentul, surprins de mai mulți călători, a fost filmat și distribuit pe rețelele de socializare.

Scandal de proporții la metrou

Potrivit imaginilor apărute online, bărbatul încerca să pătrundă pe peron împingând un cărucior. La un moment dat, acesta a fost oprit de agenții de pază aflați în stație, iar discuția dintre cele două părți a degenerat într-o altercație.

În timpul conflictului, bărbatul a devenit violent și a spart una dintre porțile de sticlă ale turnicheților, provocând pagube în zona de acces către peron. Imaginile surprind momentul în care acesta gesticulează agresiv și se împotrivește intervenției agenților de pază.

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La un moment dat, unul dintre agenți îl lovește pe bărbat cu bastonul din dotare, în timp ce ceilalți încearcă să îl imobilizeze pentru a opri scandalul. Cei implicați se împing și se luptă câteva zeci de secunde, spre surprinderea călătorilor aflați în stație.

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Mai mulți pasageri au asistat la întreaga scenă și au scos telefoanele mobile pentru a filma incidentul. În imagini se observă cum oamenii păstrează distanța și urmăresc intervenția agenților de pază, în timp ce circulația prin zona turnicheților este îngreunată.

În cele din urmă, bărbatul a fost pus la pământ și imobilizat de unul dintre agenții de pază, în timp ce colegii acestuia au încercat să calmeze situația și să împiedice escaladarea conflictului. Deocamdată, nu este clar ce a declanșat altercația și dacă bărbatul a fost ulterior preluat de polițiști sau sancționat pentru distrugerile provocate.

Incidentul a stârnit numeroase reacții în mediul online, unde imaginile au fost distribuite de sute de utilizatori. În timp ce unii au considerat că intervenția agenților de pază a fost justificată, alții au pus sub semnul întrebării modul în care a fost gestionată situația.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul și dacă toate măsurile luate de persoanele implicate au respectat procedurile legale.