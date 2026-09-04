Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt cele trei persoane care pot călători fără a avea nevoie de pașaport. De ce pot merge oriunde în lume fără acest document!

Doar trei oameni din lume pot călători fără pașaport. Cine sunt aceste persoane și de ce nu au nevoie de document | Shutterstok

Pașaportul este documentul oficial de călătorie fără de care majoritatea oamenilor nu ar putea călători în multe locuri de pe glob. Cu toate acestea, există trei persoane care pot trece granițele internaționale fără a avea nevoie de acest document. Motivul constă în statutul lor constituțional și protocolar.

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Cele trei persoane care pot călători fără pașaport

Acest privilegiu special se aplică regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, dar și cuplului imperial japonez format din împăratul Naruhito și împărăteasa Masako, potrivit blic.rs, citat de mediafax.ro.

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Motivul pentru care regele Charles al III-lea nu are nevoie de acest document este pe cât de simplu, pe atât de unic din punct de vedere protocolar.

Pașapoartele britanice sunt emise pe numele monarhului. Din acest motiv, poziția oficială a familiei regale britanice este că nu e nevoie ca Regele însuși să aibă un pașaport, potrivit sursei citate mai sus.

Totuși, acest privilegiu nu înseamnă că regele Charles al III-lea al Marii Britanii poate să treacă granițele fără nicio procedură.

Când călătorește în alte țări, sosirea sa este coordonată diplomatic cu țara gazdă. Totodată, Ministrul britanic de externe solicită oficial ca Regelui să i se acorde o trecere liberă, precum și toată asistența și protecția de care are nevoie pe durata șederii sale.

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De ce lor nu li se aplică aceleași reguli

Cu toate acestea, regula nu se aplică tuturor membrilor Familiei Regale. Regina Camilla și prințul William, de pildă, au pașapoarte britanice obișnuite, pe care le folosesc atunci când călătoresc în străinătate, potrivit sursei citate.

În Japonia, această regulă datează încă din anul 1971, când împăratul Hirohito se pregătea pentru prima călătorie peste hotare făcută de un monarh japonez. Ministerul de Externe a decis, atunci, că nu este potrivit ca împărații să urmeze regulile aplicate cetățenilor, potrivit digi24.ro.

Astfel, înaintea călătoriilor împăratului Naruhito și ale soției sale, țara gazdă era anunțată în prealabil.

Practica stabilită atunci s-a perpetuat până în prezent și se aplică și împăratului și împărătesei. Însă, acest lucru nu înseamnă că cuplul imperial japonez se poate urca pur și simplu într-un avion și să apară în orice loc neanunțați.

Guvernul japonez anunță oficial vizita și transmite toate datele necesare autorităților competente ale țării gazdă, mai notează sursa citată.