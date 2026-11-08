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Un român a rămas surprins de gestul stewardeselor în timpul unui zbor din Asia. Ce se întâmplă cu pasagerii care adorm în avion

Un român a avut parte de o experiență neașteptată în timpul unui zbor cu o companie aeriană din Beijing. Acesta a observat un detaliu la care nu se mai întâlnise până acum în timpul călătoriilor cu avionul: un gest al însoțitoarelor de bord destinat pasagerilor care adorm pe parcursul cursei.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 12:34 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 12:58
Ce gest au făcut stewardesele unui avion aflat în zbor | Instagram / fabricadeamintiri_insta
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Călătoriile cu avionul vin uneori cu surprize, iar unele dintre ele țin de micile gesturi prin care personalul de bord încearcă să le facă pasagerilor experiența mai plăcută. Un astfel de detaliu i-a atras atenția unui român aflat într-o cursă aeriană din Asia, care a descoperit o metodă inedită prin care stewardesele comunică cu cei care adorm în timpul zborului.

Ce mesaj primesc pasagerii care adorm în timpul zborului

Bărbatul a povestit că a fost surprins să descopere că stewardesele folosesc un cartonaș special atunci când un pasager adoarme. Acesta este așezat în apropierea călătorului, astfel încât să poată fi observat fără ca persoana să fie trezită.

Mesajul este unul simplu și politicos: „Dear passenger: Please call us if you need any service. Thank you!”(n.r. „Stimate pasager, vă rugăm să ne chemați dacă aveți nevoie de orice serviciu. Vă mulțumim!”).

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Prin acest gest, însoțitoarele de bord le transmit călătorilor că pot solicita ajutor sau orice serviciu de care au nevoie, chiar dacă se trezesc după ce personalul a trecut deja prin dreptul locului lor.

Gestul care l-a surprins pe român

Pentru român, această modalitate de comunicare a fost o premieră. El a remarcat atenția acordată pasagerilor și faptul că aceștia nu trebuie deranjați din somn pentru a fi întrebați dacă au nevoie de ceva.

Un asemenea cartonaș poate fi o soluție practică în timpul zborurilor, mai ales atunci când pasagerii aleg să se odihnească, iar însoțitorii de bord trebuie să se asigure că pot solicita în continuare ajutor atunci când au nevoie.

Pasagerul aflat în avionul respectiv a a scos telefonul mobil și a început să filmeze, explicând că i se pare un act extrem de frumos din partea stewardeselor. Bărbatul a împărtășit videoclipul cu internauții, care nu au întârziat să apară în secțiunea de comentarii.

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