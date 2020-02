Sergiu Costache, interpretul manelistului Bebe din serialul Mangalița, a luat lecții de clarinet și pian

“Când eram copil, în satul bunicilor mei exista un bărbat care cânta la acordeon, dar care nu se pricepea cine știe ce la acest instrument. Atitudinea pe care acesta o avea în momentul în care povestea despre minunile acustice pe care le făcea, atunci când avea un acordeon în mână, îți dădea de înțeles că era unul dintre cei mai talentați acordeoniști din istorie. Când am fost sunat pentru a merge la casting, instantaneu m-am gândit la acea persoană. Diferența dintre Bebe și el este că Bebe știe cât de cât să cânte”, spune Sergiu Costache din Mangalița.

Deși are o voce frumoasă, pe care telespectatorii vor avea ocazia să o audă și în cel de-al doilea sezon Mangalița, în viața reală Sergiu cântă doar prin casă. Și nici acolo foarte des. “Nu am mulți fani acasă, din acest punct de vedere”, spune el, amuzat.