MediCOOL sezonul 5, 16 septembrie 2023. Ce este menopauza și care sunt simptomele ei. Sfatul Ancăi Țurcașiu pentru toate femeile

În episodul 4 din MediCOOL, difuzat pe 16 septembrie 2023, doctorul Mihail Pautov, Anca Țurcașiu, dar și invitații săi medici au vorbit despre menopauză și schimbările hormonale pe care le provoacă aceasta.

Dr. Mihail Pautov a dedicat o întreagă ediție de MediCOOL, menopauzei, o schimbare prin care toate femeile trec mai devreme sau mai târziu, dar și despre schimbările pe care le produce acest proces în corp. Alături de el, în platoul show-ului au pășit mai mulți colegi de breaslă care au vorbit, pe rând despre efectele menopauzei, dar și Anca Țurcașiu care a povestit deschis despre propria experiență

Care sunt simptomele menopauzei și ce efecte apar la nivelul organismului femeilor

Pentru început, Dr. Mihail Pautov a explicat ce este ciclul menstrual și când apare menopauza.

„Un ciclu mentrual normal durează 28 de zile. Prima fază este cea a menstrei, care durează undeva la 5-6 zile și cu asta începe ciclul mentrual. După care încep niște secreții hormonale: se secretă estrogenul, după care coboară puțin și iar se secretă puțin și coboară. Se secretă hormonul LH care ajunge în ziua 14 într-un vârf și apoi coboară din nou,

Ziua 14 este ziua ovulației. Fiecare femeie se naște cu un număr finit de foliculi, care se găsesc în ovare: între 1 și 2 milioane (...) Unul singur ajunge la maturitate și se formează ovulul. Dacă nu se fecundează, ovulul ajunge în a doua fază cu secreție de progesteron. În momentul în care acesta ajunge sus și cicul se reia.

Tot așa până când această rezervă finită de foliculi se epuizează și când s-a epuizat, între 40-45 poate 50 de ani, ajungem la menopauză”, a explicat medicul.

El a ținut să specifice că din acest motiv al secrețiilor hormonilor în valuri, apar și celebrele schimbări de dispoziție, în timpul ciclului menstrual.

Simptome menopauză:

Dr. Mihail Pautov a explicat că odată ce menopauza se instalează, apar tot felul de simptome precum

Piele uscată și fir de păr subțiat

„Odată cu menopauza, scade cantitatea de hormoni din corp și din această cauză părul de fir devine mai subțite, mai fragil și poate să și cadă mai ușor. Pentru a ajuta la această problemă, specialiștii recomanda masaj la nivelul scalpului și folosirea unor produse pentru scalp”, a explicat specialistul.

Și pentru pielea uscată există aparate care pot identifica nivelul de hidratare al acesteia și a făcut o demonstrație cu un aparat specializat.

Boli cardiovasculare

Și inima are de suferit la menopauză, iar medicul cardiolog Ștefan Busnatu a explicat care este motivul. Acesta a precizat că din cauza faptului că femeia pierde cel mai de preț hormon - estrogenul.

„Odată cu scăderea estrogenului, femeia începe să simtă o serie de dezechilibre în organism, care conduc ușor ușor la boala de inimă. Hormonul acesta reușește pe perioada de vârstă fertilă a femeii să ușureze munca inimii, prin faptul că asigură vasodilatația tuturor vaselor din organism. Atunci, tensiunea e mică și mușchiul inimii nu e atât de solicitat”, a spus acesta.

Anca Țurcașiu, despre propria experiență cu menopauza. Ce sfat are pentru femeile care trec prin aceste schimbări

La finalul ediției 4 din MediCOOL, difuzat pe 16 septembrie 2023, dedicat menopauzei, Anca Țurcașiu a vorbit despre propria experiență. Îndrăgita artista a povestit deschis despre cum a simțit ea schimbările prin care a trecut corpul ei în această perioadă, dar și cum a ales să trateze totul.

Mai mult, aceasta a avut și un sfat pentru femeile care urmează să intre la menopauză.

„Consider că ar trebui să luăm fiecare etapă a vieții noastre cu bunele și cu relele ei și să o acceptăm, pentru că aceeptarea lucrurilor te face fericit”, a declarat Anca Țurcașiu la MediCOOL.

„Am stat de vorbă cu specialiști, cu medici, am trecut prin toate stările neplăcute hormonale, cu bufeuri, dar am avut răbdare și le-am depășit. Cea mai importantă formă prin care am depășit această perioadă a fost ignorarea (...) În sensul în care acceptarea unui diagnostic și a fi deschis să faci tot ce poți, fără să intri în panică”, a mai precizat artista.