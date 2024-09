MediCOOL sezonul 7, 14 septembrie 2024. Ce trebuie să conțină coșul perfect pentru o alimentație sănătoasă

În primul episod al sezonului 7 MediCOOL medicul Mihail Pautov și invitații lui au vorbit despre alimentație și digestie.

Medicul Mihail Pautov a explicat ce trebuie să conțină coșul perfect pentru o alimentație sănătoasă, potrivit oamneilor de știință. Coșul perfect pentru o alimentație sănătoasă conține 30 de plante diferite.

„Oamenii de știință au descoperit că oamenii care nu aveau probleme cu greutatea, care n-aveau probeleme cu depresia, care trăiau sănătos, care se simțeau bine, erau oamenii care mâncau în fiecare săptămână cel puțin 30 de plante diferite. 30 de plante diferite duc la multe fibre diferite. Toate aceste fibre diferite sunt mâncare pentru microbiomul nostru”, a spus medicul Mihail Pautov la MediCOOL.

Alimentele care alcătuiesc un coș de cumpărătri sănătos

„Coșul perfect nu are o anumită listă. Coșul perfect are câte o legume și câte un fruct din fiecare câte puteți găsi. În acest coș am 22 de plante diferite pe care le puteți găsi în orice piață. Mai mult decât atât, adăugăm 5-6 tipuri de nuci. 5-6 tipuri diferite de semințe. Adăugăm cereale integrale, tărâțe de ovăz, mămăligă, năut, orez integral. Atâta timp cât bifezi cele 30 de plante diferite, poți mânca și alte alimente”, a mai spus medicul Mihail Pautov.

MediCOOL a ajuns la al șaptelea sezon. Emisiunea de vede sâmbăta de la 12:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Cel de-al șaptelea sezon MediCOOL va putea fi urmărit în această toamnă, la Antena 1, începând din 14 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 12:00.

Dr. Mihail Pautov (medic specialist în chirurgie generală) şi Carmen Brumă (masterand nutriţie) revin pe micile ecrane și aduc medicina mai aproape de telespectatori, pentru că sănătatea nu înseamnă doar tratament, ci și prevenție, și începe încă de acasă.

Cele mai noi experimente, dar și subiecte tabu, explicate pe înţelesul tuturor, vor fi dezbătute alături de invitaţii emisiunii, într-un decor cu totul nou.

Împreună cu experți de top din diverse domenii, MediCOOL oferă informații și soluții accesibile, ușor de aplicat în viața de zi cu zi, astfel că telespectatorii vor afla informații utile despre alimentație, sport, igienă, dar și despre prevenirea afecțiunilor comune, prin metode simple și eficiente.

„Avem un sezon nou, un platou nou și un vibe mult mai bun! În primul rând, oriunde merg, am nevoie și visez la un birou - acolo îmi întind studiile, citesc și mă simt ca la mine în cabinet; iar ăsta este noul platou - se deschide central, cu biroul meu și ador treaba asta. În cel de-al doilea rând, ne-am concentrat pe fix ce ne interesează pe noi, și anume, pe viața de zi cu zi, ce mâncăm, ce ulei folosim, ce carne gătim, ce este mai bun pentru noi?

Și sper ca oamenilor să le placă asta – să audă lucruri relevante pentru ei, pentru alegerile lor din viața de zi cu zi. Cât despre mine, abia aștept să începem, pentru că, sincer, nu am așteptat niciun sezon așa cum îl aștept pe acesta”, dezvăluie gazda emisiunii, Dr. Mihail Pautov.

La rândul ei, Carmen Brumă mărturisește: „Sezonul 7 MediCOOL a fost o provocare pentru mine, dar și pentru restul echipei.

După 6 sezoane în care am convins publicul să ne urmărească, aducând în lumina reflectoarelor subiecte de interes, care țin de sănătatea noastră, ne întoarcem pe post cu subiecte de interes pentru toată lumea, nu doar pentru cei care ne-au devenit telespectatori fideli, cu entuziasm și cu încrederea că sezonul 7 va fi cel puțin la fel de bun precum sezoanele trecute.

Avem subiecte controversate,explicate de către specialiști, dar și soluții concrete legate de nutriție, hidratare și sport, care să te ajute să ai un stil de viață sănatos și multă energie!”.

MediCOOL revine cu un nou sezon plin de informații utile și sfaturi practice pentru sănătate, ce contribuie la prevenirea și la tratația diverselor afecțiuni, dar informații despre nutriție, sport și o stare generală de bine.