Urania Cremene se alătură echipei MediCOOL, în cel mai nou sezon al show-ului de la Antena 1

Alături de gazda emisiunii, dr Mihai Pautov (medic specialist în chirurgie generală), dr. Elena Popa (medic specialist Dermato-Venerologie şi Estetică Medicală), Carmen Brumă (autor programe de slăbit), începând din acest sezon, telespectatorii o vor putea urmări pe Urania Cremene, unul dintre cei mai apreciaţi experţi în parenting din România.

„Am acceptat acest proiect tocmai pentru că atât eu, cât și doctorul Mihail Pautov, dar și ceilalți co-prezentatori, împărtășim aceleași valori care se axează în jurul cercetării și științei.

Urania Cremene se alătură echipei MediCOOL

Avem în noi dorința de a ajuta oamenii să ajungă la studii și informații validate științific, dar într-o manieră interactivă, distractivă, prin multe exemple și experimente. Mai exact, vom face “edutainment”- educație prin divertisment”, a declarat Urania Cremene.

Mamă şi unul dintre cei mai apreciaţi experţi în parenting din România, Urania este autoarea All About Parenting, primul program de parenting din ţară, o metodologie de parenting unică, ce are la bază cele mai cele mai recente cercetări în ştiinţa motivaţiei.

În cadrul emisiunii MediCOOL de la Antena 1, Urania Cremene va modera rubrica Parenting pe înţelesul tuturor. „Ne dorim să aducem familia, cu tot ce înseamnă ea, în contextul sănătății, per ansamblu. Vom vorbi despre cum putem avea copii echilibrați, în familii echilibrate, și cum îi putem crește sănătoși - emoțional și fizic.

Deci vom aborda subiecte variate și de interes, de la ce putem pune în pachețelul de școală, până la cum ne asigurăm că cei mici știu ce au de făcut pentru sănătatea lor”, a mai completat Urania Cremene.

În fiecare săptămână, dr. Mihai Pautov, dr. Elena Popa, Urania Cremene şi Carmen Brumă, alături de invitaţii săi, medici din diverse specializări, vor discuta o serie de subiecte legate de sănătate şi vor răspunde întrebărilor venite de la telespectatori. În acest sezon, emisiunea va veni cu mai multe sfaturi practice pentru telespectatori şi mai multe subiecte legate de nutriţie şi modalităţi de a slăbi sănătos.