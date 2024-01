Îți amintești de Ionela și Teodor de la MPFM? Cum arată cei doi acum. Sunt părinții unui băiețel superb

Ionela și Teodor formează unul dintre cele mai frumoase cupluri care s-au format la "Mireasă pentru fiul meu". Ei s-au cununat civil în finala show-ului, iar doi ani mai târziu au făcut cununia religioasă. În 2019 în viața lor a apărut un băiețel minunat.

Fanii Mireasa și implicit Mireasă pentru fiul meu se bucură să vadă ce familii frumoase s-au creat în cadrul show-ului matrimonial. În sezonul 4 de Mireasă pentru fiul meu Teodor a cunoscut-o pe Ionela, iar în prezent cei doi se bucură de familia lor minunată.

Citește și: O mai ții minte pe Lorena Corbu de la MPFM și Mireasa sezonul 2? E de nerecunoscut acum

Cum arată acum Ionela și Teodor de la Mireasă pentru fiul meu

Cei doi foști concurenți MPFM se bucură de timpul petrecut alături de băiețelul lor în vârstă de 4 ani. Susținătorii care i-au plăcut în cadrul sezonului 4 MPFM se bucură de fiecare dată când îi văd în mediul online pe Ionela și Teodor.

Citește și: Îți mai amintești de Raymond de la Mireasa pentru fiul meu sezonul 3? Cum arată și ce face în prezent

În dreptul unor fotografii de familie publicate recent pe Instagram, Teodora a scris o dorință: „Să am familia sănătoasă, fericită și unită...nimic altceva”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cristiana și Marian de la MPFM sezon 4, schimbare radicală a celor doi foști concurenți! Au trecut 9 ani de când formează un cuplu

Ionela și Teodor își amintesc cu drag de anul pe care l-au petrecut în casa Mireasă pentru fiul meu, unde s-au cunoscut unul pe altul și s-au îndrăgositit „la prima vedere”.

„Acel an pe care l-am avut în casa Mireasă pentru fiul meu nici nu știu cu ce cuvinte să-l descriu. Eu mi-am dorit foarte mult să ajung în această competiție. Și am intrat chiar când s-a înscris și Ionela. Îmi amintesc când ne-am văzut prima oară Dar prima oară i-am auzit vocea. Vocea ei a fost pătrunzătoare. Am început timid. Prima oară când am văzut-o avea o mască pe față. Am vorbit și când și-a dat masca jos mi-a plcăut cee ace am văzut de prima oară”, a povestit Teodeor despre începutul relației cu Ionela.

„Când am intrat în competiție nu speram să-mi găsesc pe cineva. Știu că sunt nebună. Eu n competiție am fost vulcanică și agitate și mă gândeam: Oare o să mă accepte cineva așa cum sunt?”: În momentul în car el-am întâlnit pe el am zis că e bărbatul de care o să fiu alături toată viața. A fost dragoste la prima vedere. Nu mă așteptam”, a povestit Ionela.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citște și: Îi mai ții minte pe Nicoleta și Cătălin de la MPFM? Au fost în sezoane diferite și acum au o familie superbă: ”Destinul”