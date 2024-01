Carmen Petcu de la Mireasă pentru fiul meu sezonul 4 este însărcinată. Fosta iubită a lui Dănuț a dat vestea pe Facebook.

Carmen Petcu și Dănuț Bratu au concurenți în sezonul 4 Mireasă pentru fiul meu. Cei doi au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din emisiune. Povestea lor de iubire însă nu a mai continuat după terminarea competiției, astfel că fiecare și-a văzut de drumul său în viață.

"La începutul competiţiei mi-au plăcut nişte fete, apoi mi-a picat cu tronc Carmen, pentru că ea a socializat cu mine mai mult şi ne înţelegeam mai bine.În casă am stat cu ea, cu tot cu pauze, cam şapte luni. Acum sunt singur, nu mai sunt cu Carmen de o lună şi jumătate. După competiţie, am fost împreună la munte, la mare, în croazieră, am vizitat locuri frumoase.

Am luat decizia să fim singuri, să nu complicăm lucrurile mai mult. Noi ne înţelegeam foarte bine ca şi amici, dar ca şi cuplu aveam multe minusuri. Posibil să fiu şi eu dificil, dar consider că într-o relaţie trebuie să se modeleze ambii parteneri. Nu sunt dezamăgit de relaţie, ci de faptul că nu s-a concretizat cu o nuntă. Eu visam la o nuntă cu ea. Sunt la o vârstă la care îmi doresc să fiu la casa mea.

E mult spus că eu şi Carmen suntem acum amici. Foarte rar ţinem legătura. Amicii se mai văd la un suc, noi nu. A fost o despărţire tristă. Nu cu certuri sau jigniri, ci pe cale amiabilă. Eu când mă las modelat, aş vrea să văd acelaşi lucru şi de cealălaltă persoană. Lucrez de două săptămâni, sunt bine pe planul ăsta”, a povestit Dănuţ, în noiembrie 2015.

O îndrăgită concurentă de la MPFM e însărcinată. A dat vestea mult așteptată recent

De la despărțire, drumul lor a fost diferit. În timp ce Dănuț s-a stabilit în străinătate, Carmen și-a continuat viața în România. Carmen locuiește în București și este educatoare montessori.

Aici l-a întâlnit și pe alesul inimii sale, căruia îi va dărui un copil. Fosta concurentă este însărcinată cu Ionatan.

Pe contul său de Facebook, aceasta postează des imagini de cuplu. Vestea că îndrăgostiții vor deveni părinți a fost dată pe 7 ianuarie 2024, spre încântarea celor dragi și a oamenilor care au plăcut-o pe Carmen încă de pe vremea când era concurentă la MPFM.

”La mulți ani iubitul meu! Cadoul tău este in burtică!”, a scris ea la descrierea unei serii de imagini cu partenerul său.

