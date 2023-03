Armando, câștigătorul primului sezon Mireasa, s-a casătorit. Primele imagini și declarații: „O familie pentru tot restul vieții”

Armando Rădulescu, câștigătorul primului sezon Mireasa s-a casătorit cu aleasa inimii lui. După un mariaj eșuat cu Andra, tânărul și-a refăcut viața. Despre noua lui relație, Armando declara că se înțeleg de minune și că de data aceasta nu ar mai dori să se grăbească să ajungă în fața altarului.

„Am o iubită extraordinară. Nu mă mai grăbesc (n.r. cu însurătoarea). Ne înțelegem foarte bine. Ea este o femeie extraordinară, înțelegătoare. Nu locuim împreună, dar stăm mai mult împreună”, declara Armando despre relația lui.

Primele imagini cu Armando de la starea civilă

Armando și noua lui iubită sunt împreună de mai bine de doi ani și iată că acum au ajuns în fața altarului și au făcut pasul cel mare. Fostul concurent Mireasa a publicat în mediul online în urmă cu trei zile, o serie de imagini de la starea civilă, alături de o declarație emoționantă.

„O zi binecuvantata de Dumnezeu.De acum o familie pentru tot restul vieții”, a scris Armando în dreptul imaginilor.

Pentru frumosul eveniment din viața lui, Armando a ales să îmbrace un costum crem, cămașă albă și pantofi negri. Soția lui, pe de altă parte, a ales o rochie elegnată albă și sandale roșii. Alături de ei, la cununia civilă, au fost cele mai importante persoane din viața lor.

Fanii din mediul online s-au bucurat că și-a găsit liniștea și s-a așezat la casa lui.

„Sa va fie de bine!”, „Felicitări minunaților! Casa de piatra! Sa aveți o viața plina de armonie, iubire, respect, voie buna și binecuvântare”, „Casă de piatra și tot binele din lume”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

„Mulțumim tuturor pentru gândurile bune!!!Va dorim multa sănătate și fericire”, le-a răspuns Armando internauților.

Cine este Armando, câștigătorul primului sezon Mireasa. A format un cuplu cu Andra

Armando Rădulescu este din comuna Mănăstirea, județul Călărași și are 26 de ani. Pasiunile sale, într-o ordine stabilită clar de el, sunt fotbalul, gătitul, muzica și dansul. Armando este un om care caută întotdeauna partea plină a paharului, indiferent de situația în care se află. Armando a avut o relație serioasă cu o fată de care s-a îndrăgostit “la prima vedere”, însă a pus punct relației după un an și jumătate, din cauza infidelității. Și-a dorit ca show-ul Mireasa să îi ofere posibilitatea de a cunoaște o viitoare parteneră de viață, despre care spunea că speră să nu îl dezamăgească, întrucât nu vrea să repete experiența din trecut. În acest sens, pentru a se asigura că dragostea nu îl orbește, Armando a intrat in casa Mireasa însoțit de verișoara sa, Lavinia.

Armando a făcut cuplu în casa Mireasa cu Andra, aceștia fiind și căsătoriți pentru o perioadă. Însă mariajul lor s-a terminat, Andra acuzându-l de infidelitate și violență. La divorț, Armando a mers alături de noua lui iubită, cea care i-a devenit soție de curând.

„Au fost multe situații în care mă făcea să nu am încredere în mine, îmi distrugea caracterul. Îmi căuta în telefon să vadă ce s-a întâmplat înainte să îl cunosc pe el, făcea scandal din orice, tot timpul era nemulțumit, nu-i plăcea nimic din ce fac: cum calc, cum spăl vasele, cum mă îmbrac. Absolut orice era motiv de ceartă sau eu nu eram suficient de bună sau nu eram suficientă. Eu încercam tot timpul să fium mai bună, să îl iubesc mai mult, să fiu așa cum își dorește el ca să fie bine”, povestea Andra.

Ba mai mult, fata povestea că finalul relației lor a venit după un episod violent, însă Armando neagă acest lucru.

„În niciun caz, ți-am zis, am acceptat asta cu violență verbală, că la un moment dat am zbierat eu și ce am făcut... n-a existat niciun altfel de violență din ce a spus ea. Absolut deloc”, a declarat el.