Mireasa sezon 9, 19 februarie 2024. Liviu și Iuliana s-au sărutat în întuneric. În live au spus că formează un cuplu

După petrecerea de sâmbătă din casa Mireasa, când fetele și băieții își luau rămas bun, doi tineri s-au sărutat în întuneric. În emisia live, Liviu a recunoscut că el și iuliana s-au sărutat.

În emisia live de Mireasa de pe 19 februarie 2024 Iuliana și Liviu au fost întrebați dacă formează un cuplu. Răspunsul lor a fost afirmativ.

La petrecerea de sâmbătă, Cristina îl încuraja pe Liviu să o sărute pe Iuliana: „Ce aștepți? Să o pup eu?”, i-a spus Cristina lui Liviu, care era hotărât să facă următorul pas spre Iuliana săptămâna viitoare: „Vreau să o pup săptămân viitoare”, a spus băiatul care s-a răzgândit în scurt timp.

În întuneric, cei doi s-au sărutat: „A fost sau n-a fost?”, a întrebat Simona Gherghe în live, iar Liviu a recunoscut.

„Deci am fost văzuți până la urmă. Am crezut că am fentat, a spus Liviu.

Prezentatoarea Mireasa i-a întrebat pe cei doi dacă formează un cuplu și au spus „Da”.

„Surpriză văd!”, a spus doamna Viorica.

„Sunt fericită. Sunt emoționată așa”, a spus Iuliana.

