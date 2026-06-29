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Ema și Alan analizează situația dintre Amalia și Sebastian | Mireasa, sezonul 13

Ediția din Mireasa, sezonul 13 aduce noi discuții în casă. Ema și Alan abordează subiectul relației dintre Amalia și Sebastian și își exprimă foarte clar punctul de vedere. Totodată, cei doi discută și despre stilul vestimentar al lui Alan. Ema încearcă să îi ofere sfaturi și să îi propună anumite schimbări, însă concurentul nu este pe deplin de acord cu felul în care partenera și-ar dori să îl îmbrace. Discuțiile dintre cei doi scot la iveală diferențe de opinie, dar și dinamica relației lor.
Luni, 29.06.2026, 15:26
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Alexandru și-a schimbat părerea despre căsătoria cu Giulia | Mireasa, sezonul 13

Alexandru și-a schimbat părerea despre căsătoria cu Giulia | Mireasa, sezonul 13

Logo show Luni, 29.06.2026, 15:18 Mireasa, sezonul 13. Darius, deranjat de cadourile primite de la susținători

Mireasa, sezonul 13. Darius, deranjat de cadourile primite de la susținători

Logo show Luni, 29.06.2026, 15:16 Mireasa, sezonul 13. Mihai o afectează pe Daniela cu părerea lui din gală

Mireasa, sezonul 13. Mihai o afectează pe Daniela cu părerea lui din gală

Logo show Luni, 29.06.2026, 14:32 Sebastian, replică dură pentru Claudia: „Mi-am dat seama de la început ce fel de persoană ești” | Mireasa, sezonul 13

Sebastian, replică dură pentru Claudia: „Mi-am dat seama de la început ce fel de persoană ești” | Mireasa, sezonul 13

Logo show Luni, 29.06.2026, 14:28 Mireasa, sezonul 13. Roxana clarifică situația dintre Amalia și Sebastian

Mireasa, sezonul 13. Roxana clarifică situația dintre Amalia și Sebastian

Logo show Luni, 29.06.2026, 14:21 Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:21 Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri” | Carmen Toma, candidata zilei

Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri” | Carmen Toma, candidata zilei

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:20 Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel | Super Neatza, 29 iunie 2026

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel | Super Neatza, 29 iunie 2026

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:14 Neatza te deșteaptă... de ziua ta! La mulți ani, Bianca!

Neatza te deșteaptă... de ziua ta! La mulți ani, Bianca!

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:11 Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță | Ce ne pregătesc astrele pe 29 iunie 2026 | Super Neatza

Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță | Ce ne pregătesc astrele pe 29 iunie 2026 | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:27 Cum ne ajută exercițiile de Pilates să avem un corp armonios | Super Neatza

Cum ne ajută exercițiile de Pilates să avem un corp armonios | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:22 Ramona Olaru anunță temperaturi de până la 41°C | Super Neatza | 29 iunie 2026 |

Ramona Olaru anunță temperaturi de până la 41°C | Super Neatza | 29 iunie 2026 |

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:18
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