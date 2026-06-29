Ema și Alan analizează situația dintre Amalia și Sebastian | Mireasa, sezonul 13

Ediția din Mireasa, sezonul 13 aduce noi discuții în casă. Ema și Alan abordează subiectul relației dintre Amalia și Sebastian și își exprimă foarte clar punctul de vedere. Totodată, cei doi discută și despre stilul vestimentar al lui Alan. Ema încearcă să îi ofere sfaturi și să îi propună anumite schimbări, însă concurentul nu este pe deplin de acord cu felul în care partenera și-ar dori să îl îmbrace. Discuțiile dintre cei doi scot la iveală diferențe de opinie, dar și dinamica relației lor.

Luni, 29.06.2026, 15:26