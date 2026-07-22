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Dorian Popa și-a transformat vila de lux din Domnești! Cum arată casa după ce a renovat-o complet

Dorian Popa și-a surprins fanii cu imagini din vila sa complet renovată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 14:05 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 14:32
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Dorian Popa și-a transformat vila de lux din Domnești! Cum arată casa după ce a renovat-o complet | Captură Youtube/Captură Instagram
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Dorian Popa a renovat aproape fiecare colț al locuinței sale și le-a oferit fanilor un tur al încăperilor, inclusiv al terasei, piscinei și garajului. Cei care îi urmăresc activitatea au observat imediat diferențele.

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Cum arată vila de lux a lui Dorian Popa după renovare

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Dacă ani la rând a mers pe un decor dominat de alb, Dorian Popa a decis că a venit vremea schimbării. Livingul, dormitorul și alte încăperi au trecut printr-o transformare neașteptată, iar imaginile, surprinse în videoclipul postat pe Youtube, au primit imediat mii de reacții.

„E un home tour în care veți vedea fiecare cămăruță a casei în care eu locuiesc. Și dacă tot a fost să fie cu o renovare la cinci ani de existență, ne-am luat timpul necesar și am filmat în cel mai mic detaliu toate camerele din casă. Începem cu livingul, care este partea principală a casei, partea în care petrec cel mai mult timp atunci când stau acasă, care include și bucătăria open-space. Baia de jos este o cameră, o încăpere pe care ați văzut-o de prea puține ori. E baia oaspeților”, a dezvăluit Dorian Popa, în videoclipul în care și-a invitat urmăritorii în turul complet al proprietății, potrivit Cancan.

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Turul casei a continuat la etaj, acolo unde, spune el, se află unul dintre locurile sale preferate. Pentru scări a ales un design aparte, iar biroul este camera care îi amintește zilnic cât de mult a muncit pentru tot ceea ce a construit.

„Am încercat să fac niște scări frumoase, ieșite din comun, speciale. Biroul este locul în care sunt extrem de mândru pentru că acolo, pe perete, vedem rezultatul miilor de ore de muncă. Apoi lounge-ul, un loc în care nu stau foarte mult, dar e un loc extrem de important pentru că are solarul”, a mai declarat artistul, citat de sursa menționată mai sus.

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La final, artistul și-a prezentat „bijuteriile” din curte. Dorian Popa și-a arătat terasa, piscina și garajul în care își ține Lamborghini-ul estimat la aproximativ 300.000 de euro, unul dintre cele mai extravagante bunuri din colecția sa, notează Cancan.

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AICI MAI MULTE IMAGINI CU VILA LUI DORIAN POPA DUPĂ RENOVARE:

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