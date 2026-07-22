Kate Middleton acordă o atenție deosebită alimentației după tratamentul împotriva cancerului.

Meniul lui Kate Middleton după lupta cu cancerul. Este foarte atentă la ce mănâncă, dar nu poate renunța la aceste două alimente | Profimedia

Soția prințului William și-a schimbat obiceiurile alimentare după ședințele de chimioterapie din 2024 și a adoptat un stil de viață mult mai disciplinat, bazat pe ingrediente sănătoase și mese echilibrate, potrivit radaronline.com, citat de o sursă.

Cu toate acestea, Prințesa nu este dispusă să renunțe la două dintre preparatele sale preferate.

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Cum s-a schimbat alimentația Prințesei Catherine după tratamentul împotriva cancerului

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Surse apropiate Familiei regale susțin că meniul zilnic al Prințesei este alcătuit din fructe, legume și alimente bogate în nutrienți. Totuși, Kate Middleton nu urmează diete restrictive și preferă un stil de viață echilibrat.

„Catherine este incredibil de disciplinată când vine vorba de sănătatea ei. După tot ceea ce a trăit, este și mai atentă la ceea ce mănâncă, însă consideră că viața trebuie să includă și mici plăceri. Nu urmează diete la modă, ci își dorește un stil de viață echilibrat”, a declarat o persoană apropiată, potrivit surselor citate mai sus.

Aceeași persoană a precizat că popcornul cu unt și desertul tradițional britanic sticky toffee pudding sunt cele două preparate la care Kate Middleton nu renunță, deoarece restul alimentației sale este atent planificată.

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Dimineața, Prințesa optează pentru alimente bogate în vitamine și antioxidanți. De-a lungul timpului, presa britanică a scris că aceasta preferă smoothie-uri preparate din kale, spirulină, matcha, spanac, salată romaine, coriandru și afine. Din micul său dejun nu lipsesc nici fulgii de ovăz.

Deși nu este vegetariană, Catherine alege preparate fără carne la prânz. Familia regală adoră bucătăria japoneză. În cadrul unei vizite la Japan House din Londra, prințul William a mărturisit că atât el, cât și Catherine iubesc sushi, potrivit sursei.

Ce mănâncă Familia regală la cină

Mesele de seară includ frecvent pui la cuptor, curry pregătit în casă și diferite tipuri de paste, potrivit informațiilor apărute în presa britanică, citate de sursa menționată mai sus.

Kate Middleton a dezvăluit că este atentă la condimente atunci când gătește pentru cei trei copii ai săi, George, Charlotte și Louis. Totuși, prințesa Charlotte preferă preparatele mai picante. De asemenea, Prințesa are grijă să își implice copiii în pregătirea meselor.

Kate Middleton preferă gustările sănătoase, precum măsline, papaya, fructe și legume proaspete.

Care e desertul preferat al Prințesei Kate Middleton

Desertul preferat al lui Kate Middleton este sticky toffee pudding, unul dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria britanică, la care nu poate renunța.

Bucătarul Rody Warot, care a servit-o în trecut la Old Boot Inn din Berkshire, a declarat că Prințesa iubește acest desert pufos acoperit cu un sos bogat de caramel.

Catherine are o pasiune pentru gătit. În cadrul emisiunii A Berry Royal Christmas, ea a dezvăluit că obișnuiește să stea trează până târziu pentru a pregăti chiar ea torturile aniversare ale copiilor săi, o tradiție pe care o păstrează de mulți ani, mai notează sursa citată.