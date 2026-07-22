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Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă. Ce spune despre Sebastian Stan: „A fost o experiență care m-a coplești”

Actrița a povestit cum l-a cunoscut oficial pe Cristian Mungiu, impresiile sale, dar și ce părere are despre Sebastian Stan.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 17:05 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 17:17
Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă. Ce spune despre Sebastian Stan: „A fost o experiență care m-a coplești” | antena 1
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Ana Bodea, despre întâlnirea cu Cristian Mungiu și Sebastian Stan: „A fost una dintre cele mai valoroase experiențe profesionale din viața mea”

Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă

La doar 26 de ani, Ana Bodea se numără printre cele mai promițătoare actrițe ale noii generații, iar rolul din Fjord, cel mai nou lungmetraj semnat de Cristian Mungiu, reprezintă unul dintre cele mai importante momente din cariera sa. Premiera mondială a filmului, prezentată la Festivalul de la Cannes, i-a oferit ocazia nu doar de a păși pe celebrul covor roșu, ci și de a lucra alături de nume importante ale cinematografiei, precum regizorul Cristian Mungiu și actorul Sebastian Stan.

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Drumul către Fjord a început cu mult înainte de filmări. Ana Bodea l-a cunoscut pe Cristian Mungiu în cadrul Festivalului Les Films de Cannes à Bucarest, la workshopul Managing Talents. La acea vreme, nu bănuia că întâlnirea avea să deschidă calea către unul dintre cele mai importante proiecte din cariera sa. A urmat procesul de casting, pe care l-a parcurs cu emoții, dar fără să își creeze așteptări prea mari.

Actrița mărturisește că întâlnirea cu regizorul premiat cu Palme d'Or a impresionat-o prin naturalețe și simplitate. Își dorea de multă vreme să lucreze cu Cristian Mungiu, iar vestea că fusese aleasă pentru rolul Amaliei a reprezentat pentru ea o confirmare a muncii depuse și o șansă rară de a învăța de la unul dintre cei mai apreciați cineaști europeni.

Experiența de pe platoul de filmare a depășit însă toate așteptările. Ana Bodea spune că a fost impresionată de răbdarea și atenția pe care Cristian Mungiu le acordă fiecărui detaliu, dar și de respectul cu care tratează întreaga echipă. Nimic nu este lăsat la întâmplare în procesul său de lucru, fiecare gest și fiecare scenă fiind construite cu o rigoare aparte. În același timp, regizorul reușește să creeze un mediu în care actorii se simt ascultați și în siguranță, lucru pe care tânăra actriță îl consideră esențial pentru autenticitatea interpretărilor.

Un alt moment important pentru Ana Bodea a fost colaborarea cu Sebastian Stan, actorul româno-american care și-a construit o carieră de succes la Hollywood. Actrița spune că îl admira de multă vreme și că experiența de a împărți platoul cu el s-a dovedit extrem de valoroasă atât profesional, cât și uman.

Cum este Sebastian Stan în viziunea Anei Bodea

Potrivit Anei Bodea, Sebastian Stan impresionează prin seriozitate, disciplină și atenția cu care își construiește fiecare personaj. Dincolo de talentul actoricesc, însă, ceea ce a surprins-o cel mai mult a fost felul în care relaționează cu cei din jur. L-a descoperit ca pe un om deschis, generos și firesc, capabil să creeze rapid o atmosferă relaxată pe platou și să îi facă pe colegii săi să se simtă confortabil, arată acest site.

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Filmările au reprezentat și o reîntâlnire specială cu actorul Adrian Titieni, profesorul și mentorul său, alături de care a avut ocazia să joace de această dată în calitate de colegă. Totodată, Ana Bodea s-a bucurat să lucreze alături de actori precum Renate Reinsve și Alin Panc, experiență pe care o consideră una dintre cele mai importante etape ale dezvoltării sale profesionale.

Pentru tânăra actriță, participarea la Fjord și premiera filmului la Festivalul de la Cannes au însemnat mai mult decât un succes profesional. Au fost confirmarea că perseverența și dorința de a învăța pot deschide uși către colaborări cu unii dintre cei mai respectați oameni din industria cinematografică și, totodată, începutul unui nou capitol într-o carieră aflată în plină ascensiune.

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