Dieta care o ține pe Andreea Bălan neschimbată de 20 de ani. Ce refuză să mănânce sub orice formă

Andreea Bălan a dezvăluit secretul siluetei sale. Artista spune că are aceeași greutate de peste 20 de ani datorită sportului zilnic, disciplinei și unei alimentații echilibrate, în care evită prăjelile și dulciurile în exces.

Secretul siluetei perfecte a Andreei Bălan! Alimentele pe care nu le consumă niciodată și cum reușește să aibă aceeași greutate de 20 de ani | Antena 1

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate artiste din România și impresionează nu doar prin energia pe care o afișează pe scenă, ci și prin forma fizică impecabilă. La 42 de ani, cântăreața spune că reușește să își mențină aceeași greutate de mai bine de două decenii, performanță pe care o pune pe seama unui stil de viață disciplinat și a unui program de antrenamente constant.

Dieta care o ține pe Andreea Bălan neschimbată de 20 de ani

Artista a dezvăluit că, în ultimii 20 de ani, greutatea ei a oscilat foarte puțin, între 49 și 50 de kilograme. Deși are un program extrem de încărcat, cu repetiții, concerte și ore întregi de dans, Andreea Bălan nu renunță la sport și este foarte atentă la alimentație.

Pe lângă efortul fizic susținut, vedeta evită excesele alimentare și spune că rareori consumă prăjeli sau dulciuri. Dacă simte nevoia să își facă o poftă, o face cu măsură, fără să transforme excepția într-un obicei. Totodată, hidratarea este un element esențial în rutina sa zilnică, iar disciplina este, în opinia ei, cheia unui stil de viață sănătos.

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Andreea Bălan mărturisește că succesul nu ține doar de voință, ci și de consecvență. Chiar și în zilele în care nu are chef să facă mișcare, artista spune că nu își permite să sară peste antrenamente, mai ales că spectacolele sale includ coregrafii complexe și acrobații care necesită o pregătire fizică excelentă.

Ce refuză să mănânce sub orice formă

„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa, de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate.

Nu este vorba de a fi exigent în acest caz cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină. Trebuie să ai o disciplină atât fizică, cât și mentală și, chiar dacă ai chef sau nu, trebuie să faci sport. Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte și, dacă nu fac o perioadă, ne coordonăm mai greu”, a declarat Andreea Bălan, potrivit Cancan.

Pe lângă antrenamentele din sala de fitness, artista beneficiază și de orele intense de dans din timpul repetițiilor, care contribuie la consumul ridicat de calorii și la menținerea tonusului muscular. În plus, alimentația echilibrată și odihna completează rutina care o ajută să își păstreze silueta.

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De-a lungul anilor, Andreea Bălan a demonstrat că forma fizică nu este rezultatul unei diete drastice sau al unor soluții miraculoase, ci al unui stil de viață construit pe disciplină, echilibru și perseverență. Pentru artistă, sportul nu reprezintă doar o metodă de a arăta bine, ci o necesitate pentru a putea susține spectacolele solicitante care au consacrat-o.