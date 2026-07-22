Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Dieta care o ține pe Andreea Bălan neschimbată de 20 de ani. Ce refuză să mănânce sub orice formă

Dieta care o ține pe Andreea Bălan neschimbată de 20 de ani. Ce refuză să mănânce sub orice formă

Andreea Bălan a dezvăluit secretul siluetei sale. Artista spune că are aceeași greutate de peste 20 de ani datorită sportului zilnic, disciplinei și unei alimentații echilibrate, în care evită prăjelile și dulciurile în exces.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 16:45 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 17:51
Galerie
Secretul siluetei perfecte a Andreei Bălan! Alimentele pe care nu le consumă niciodată și cum reușește să aibă aceeași greutate de 20 de ani | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate artiste din România și impresionează nu doar prin energia pe care o afișează pe scenă, ci și prin forma fizică impecabilă. La 42 de ani, cântăreața spune că reușește să își mențină aceeași greutate de mai bine de două decenii, performanță pe care o pune pe seama unui stil de viață disciplinat și a unui program de antrenamente constant.

Dieta care o ține pe Andreea Bălan neschimbată de 20 de ani

Artista a dezvăluit că, în ultimii 20 de ani, greutatea ei a oscilat foarte puțin, între 49 și 50 de kilograme. Deși are un program extrem de încărcat, cu repetiții, concerte și ore întregi de dans, Andreea Bălan nu renunță la sport și este foarte atentă la alimentație.

Pe lângă efortul fizic susținut, vedeta evită excesele alimentare și spune că rareori consumă prăjeli sau dulciuri. Dacă simte nevoia să își facă o poftă, o face cu măsură, fără să transforme excepția într-un obicei. Totodată, hidratarea este un element esențial în rutina sa zilnică, iar disciplina este, în opinia ei, cheia unui stil de viață sănătos.

Articolul continuă după reclamă

Andreea Bălan mărturisește că succesul nu ține doar de voință, ci și de consecvență. Chiar și în zilele în care nu are chef să facă mișcare, artista spune că nu își permite să sară peste antrenamente, mai ales că spectacolele sale includ coregrafii complexe și acrobații care necesită o pregătire fizică excelentă.

Ce refuză să mănânce sub orice formă

„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa, de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate.

Nu este vorba de a fi exigent în acest caz cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină. Trebuie să ai o disciplină atât fizică, cât și mentală și, chiar dacă ai chef sau nu, trebuie să faci sport. Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte și, dacă nu fac o perioadă, ne coordonăm mai greu”, a declarat Andreea Bălan, potrivit Cancan.

Pe lângă antrenamentele din sala de fitness, artista beneficiază și de orele intense de dans din timpul repetițiilor, care contribuie la consumul ridicat de calorii și la menținerea tonusului muscular. În plus, alimentația echilibrată și odihna completează rutina care o ajută să își păstreze silueta.

Citește și: Prima reacție a Andreei Bălan după ce nu a mai apărut dansând cu Petrișor Ruge. Ce a spus artista

+4
Mai multe fotografii

De-a lungul anilor, Andreea Bălan a demonstrat că forma fizică nu este rezultatul unei diete drastice sau al unor soluții miraculoase, ci al unui stil de viață construit pe disciplină, echilibru și perseverență. Pentru artistă, sportul nu reprezintă doar o metodă de a arăta bine, ci o necesitate pentru a putea susține spectacolele solicitante care au consacrat-o.

Anca Țurcașiu și Daniel Iordăchioaie, imagini de colecție. Cum arătau cei doi artiști în urmă cu 40 de ani... Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă. Ce spune despre Sebastian Stan: „A fost o experiență care m-a cople...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată, la 33 de ani, femeia care l-a exasperat pe Gigi Becali! Imagini provocatoare cu fosta asistentă TV Cum arată, la 33 de ani, femeia care l-a exasperat pe Gigi Becali! Imagini provocatoare cu fosta asistentă TV
Observatornews.ro Un român a sechestrat un cuplu în Italia după o întâlnire intimă în 3. Cum au reuşit victimele să ceară ajutor Un român a sechestrat un cuplu în Italia după o întâlnire intimă în 3. Cum au reuşit victimele să ceară ajutor
Antena 3 Scene incredibile la Lungulețu. Un mire e bătut la nuntă și vine la secție. Șeful de post e beat și cheamă interlopii să-l bată din nou Scene incredibile la Lungulețu. Un mire e bătut la nuntă și vine la secție. Șeful de post e beat și cheamă interlopii să-l bată din nou
SpyNews Mara Bănică, ocupată chiar și în vacanță! Prezentatoarea își renovează casa! Unde vrea să plece apoi în concediu Mara Bănică, ocupată chiar și în vacanță! Prezentatoarea își renovează casa! Unde vrea să plece apoi în concediu
Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă. Ce spune despre Sebastian Stan: „A fost o experiență care m-a coplești”
Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă. Ce spune despre Sebastian Stan: „A fost o experiență...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Anca Țurcașiu și Daniel Iordăchioaie, imagini de colecție. Cum arătau cei doi artiști în urmă cu 40 de ani
Anca Țurcașiu și Daniel Iordăchioaie, imagini de colecție. Cum arătau cei doi artiști în urmă cu 40 de ani
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de... Elle
Cum arată casa în care locuiesc Lavinia și Adin de la Mireasa, sezonul 12. S-a zvonit că ar fi în prag de despărțire
Cum arată casa în care locuiesc Lavinia și Adin de la Mireasa, sezonul 12. S-a zvonit că ar fi în prag de... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Scene incredibile la Lungulețu. Un mire e bătut la nuntă și vine la secție. Șeful de post e beat și cheamă interlopii să-l bată din nou
Scene incredibile la Lungulețu. Un mire e bătut la nuntă și vine la secție. Șeful de post e beat și cheamă... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Subalterna lui Pîslaru de la MIPE, același „hobby” cu al șefului. Secretarul de stat care cerea decontarea cazării și-a cumpărat apartament lângă Bruxelles
Subalterna lui Pîslaru de la MIPE, același „hobby” cu al șefului. Secretarul de stat care cerea decontarea... Jurnalul
Laura Cosoi poate naște dintr-o clipă în alta! Actrița a făcut dezvăluirea care i-a pus pe fani pe jar
Laura Cosoi poate naște dintr-o clipă în alta! Actrița a făcut dezvăluirea care i-a pus pe fani pe jar Kudika
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună .... Redactia.ro
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x