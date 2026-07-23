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Insula Iubirii – Reuniuni: Ce replică i-a dat Andrei Ellei după ce a spus că e dispusă să-l vadă. De ce a refuzat întâlnirea

Ella a spus că este pregătită să îl revadă pe Andrei la „Insula Iubirii – Reuniunii”, însă fostul logodnic a refuzat întâlnirea. Află ce replică a dat și cum și-a motivat decizia.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Iulie 2026, 23:22 | Actualizat Joi, 23 Iulie 2026, 23:21
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Primul episod al emisiunii „Insula Iubirii – Reuniunii”, difuzat pe 23 iulie 2026, a adus în prim-plan unul dintre cele mai așteptate momente ale serii: posibilitatea unei revederi între Ella și Andrei, foștii logodnici care au trecut printr-unul dintre cele mai dificile parcursuri din cadrul reality show-ului. Deși mulți se așteptau ca cei doi să ajungă din nou față în față la bonfire, întâlnirea nu a mai avut loc.

Ce replică i-a dat Andrei Ellei după ce a spus că vrea să-l vadă

Înainte de sosirea lui Andrei, Ella a avut parte de o surpriză. Fosta concurentă s-a întâlnit cu Teo, alături de care a petrecut o parte importantă din experiența trăită în Insula Iubirii.

Vizibil emoționat, Teo a recunoscut că nu a ascuns niciodată ceea ce a simțit.

„Mi-am dat frâu liber sentimentelor. Am fost eu. M-am lăsat purtat de val”, a declarat acesta.

Cei doi au revăzut împreună imaginile care au făcut înconjurul internetului în timpul difuzării sezonului, inclusiv celebra secvență din baie. Momentul a stârnit emoții puternice de ambele părți.

„Am vorbit după insulă și în timpul difuzării emisiunii. Erau sentimente care mă încercau și atunci. După difuzare, legătura dintre noi s-a întrerupt”, a spus Teo.

Ella a recunoscut că imaginile au răscolit-o.

„A fost foarte emoționant să revăd imaginile”, a mărturisit ea, în timp ce Teo a spus că și el a fost copleșit de emoții.

De ce a refuzat întâlnirea

În timpul discuției, Teo a întrebat-o pe Ella ce s-a schimbat în viața ei în ultimul an.

„Sunt lucruri care îmi lipsesc, dar mi-am dat seama că fericirea stă în mine. Sunt mai prezentă și mai conștientă acum”, a răspuns fosta concurentă.

Ulterior, discuția s-a îndreptat către Andrei. Ella a surprins prin declarațiile sale, spunând că, după un an, este pregătită să îl revadă.

„Mi-am dat seama că aș da dovadă de maturitate emoțională dacă m-aș întâlni cu Andrei. În momentul de față nu am absolut nicio problemă să mă văd cu el”, a declarat aceasta.

În acel moment, Radu Vâlcan i-a dezvăluit că lucrurile nu stau la fel și de partea fostului logodnic.

„Vreau să știi că el nu a vrut să vină aici. Nu a vrut să te întâlnească. El este acum aici, dar într-un alt platou și a auzit discuția noastră. O să-l întreb totuși dacă vrea să fie aici alături de tine. Dacă nu, îi vom respecta decizia”, i-a spus prezentatorul.

Întrebat dacă și-a schimbat decizia după ce a auzit declarațiile Ellei, Andrei a fost categoric.

„Răspunsul meu este același”, a spus acesta, refuzând să participe la întâlnirea de la bonfire.

Ulterior, în cadrul testimonialului, fostul concurent și-a explicat alegerea.

„Eu nu aș putea să o mai văd. Așa sunt principiile mele ca bărbat”, a declarat Andrei.

Deși a fost dezamăgită că întâlnirea nu a mai avut loc, Ella a primit cu calm decizia fostului logodnic și a spus că nu îi poartă pică.

„Cred că oamenii au înțeles oricum ce s-a întâmplat. Nu am resentimente față de nimeni. Toate s-au întâmplat cu un motiv. Cu siguranță încă mai cred că timpul le va arăta pe toate”, a spus ea.

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Discuția dintre Ella și Radu Vâlcan s-a încheiat într-o notă emoționantă, iar revederea dintre foștii logodnici a rămas doar o posibilitate. Chiar dacă nu au ajuns față în față, declarațiile făcute de amândoi au arătat că experiența din Insula Iubirii i-a schimbat profund și că fiecare a ales să își continue drumul în felul său.

Insula Iubirii - Reuniuni: Cum a reacționat Ella când l-a revăzut pe Teo. Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii...
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