Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Gesturi tandre între Amalia și Dorian
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Gesturi tandre între Amalia și Dorian
Ediția din 2 februarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Seara de sâmbătă începea cu mici gesturi tandre între Amalia și Dorian.
Luni, 02.02.2026, 15:13
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Alan este în cursa de eliminare, Roxi este îngrijorată
Luni, 02.02.2026, 15:48
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Care sunt limitele lui Marian: Păi ce dansez la comandă?
Luni, 02.02.2026, 15:19
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Ce părere are Daniela despre decizia lui Darius de a rupe...
Luni, 02.02.2026, 15:07
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Reacțiile băieților după ce Darius a oprit cunoașterea...
Luni, 02.02.2026, 14:56
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Darius a pus stop interacțiunilor cu Daniela
Luni, 02.02.2026, 14:30
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Darius și Daniela au întrerupt cunoașterea
Luni, 02.02.2026, 14:28
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Claudia i-a spus Danielei să-i spună lui Darius că nu...
Luni, 02.02.2026, 14:20
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Daniela nu a primit prea bine opiniile Claudiei: Nu ți-l...
Luni, 02.02.2026, 14:15
Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Diana părăsește emisiunea în urma voturilor publicului
Vineri, 30.01.2026, 15:57
Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Marian și Adrian, în cursa de eliminare alături de Alan
Vineri, 30.01.2026, 15:54
Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Fetele au votat un băiat spre eliminare. Marian, cele mai...
Vineri, 30.01.2026, 15:50
Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Scrisoarea ambiguă primită de Alan a fost deslușită! Ce...
Vineri, 30.01.2026, 15:43
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Alan este în cursa de eliminare, Roxi este îngrijorată
Luni, 02.02.2026, 15:48
Luni, 02.02.2026, 15:48
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Care sunt limitele lui Marian: Păi ce dansez la comandă?
Luni, 02.02.2026, 15:19
Luni, 02.02.2026, 15:19
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Ce părere are Daniela despre decizia lui Darius de a rupe cunoașterea
Luni, 02.02.2026, 15:07
Luni, 02.02.2026, 15:07
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Reacțiile băieților după ce Darius a oprit cunoașterea cu Daniela
Luni, 02.02.2026, 14:56
Luni, 02.02.2026, 14:56
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Darius a pus stop interacțiunilor cu Daniela
Luni, 02.02.2026, 14:30
Luni, 02.02.2026, 14:30
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Darius și Daniela au întrerupt cunoașterea
Luni, 02.02.2026, 14:28
Luni, 02.02.2026, 14:28
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Claudia i-a spus Danielei să-i spună lui Darius că nu îl place
Luni, 02.02.2026, 14:20
Luni, 02.02.2026, 14:20
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Daniela nu a primit prea bine opiniile Claudiei: Nu ți-l bag pe Darius pe gât!
Luni, 02.02.2026, 14:15
Luni, 02.02.2026, 14:15
Super Neatza, 2 februarie 2026. Cel mai cool atelier de salate
Luni, 02.02.2026, 11:48
Luni, 02.02.2026, 11:48
Super Neatza, 2 februarie 2026. Horoscop Săptămânal cu Adina Moraru: Ce ne pregătesc astrele pentru începutul lunii februarie
Luni, 02.02.2026, 11:08
Luni, 02.02.2026, 11:08
Super Neatza, 2 februarie 2026. Concursul "Power Couple. La bine și la premii!" Ce a câștigat Amalia Criste
Luni, 02.02.2026, 10:53
Luni, 02.02.2026, 10:53
Super Neatza, 2 februarie 2026. Cinci fraze care limitează gândirea copilului
Luni, 02.02.2026, 10:49
Luni, 02.02.2026, 10:49
16:00
Denise Rifai va face parte din familia de vedete Antena Group, într-un nou format de televiziune!
15:56
Ce a spus Sorin după ce a fost pozat alături de Ștefania într-un local. Fostul concurent Mireasa sezon 12 a primit critici
15:48
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Alan este în cursa de eliminare, Roxi este îngrijorată
15:47
Mireasa, sezon 13. George și Larisa s-au declarat într-o cunoaștere. Ce anunț important a făcut Simona Gherghe
15:19
Mireasa sezonul 13, 2 februarie 2026. Care sunt limitele lui Marian: Păi ce dansez la comandă?
15:15
Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine"
