Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 13, 29 ianuarie 2026. Conflict major între Roxana, Amalia și doamna Cătălina din cauza listei de cumpărături: „Chiar nu ai jenă?”
Logo show

Mireasa sezonul 13, 29 ianuarie 2026. Conflict major între Roxana, Amalia și doamna Cătălina din cauza listei de cumpărături: „Chiar nu ai jenă?”

Ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Stabilirea listei de cumpărături a creat tensiuni între concurente, dar totul a luat o amploare la care nu se aștepta nimeni. Roxana a fost nemulțumită că nimeni nu a băgat în seamă dorința ei de a face tiramisu. Amalia, vizibil deranjată de atitudinea Roxanei, i-a atras atenția: „Tu nu vorbești, tu țipi!”. De aici a pornit un întreg conflict, la care a participat și doamna Cătălina.
Joi, 29.01.2026, 14:10
x
Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Ce să întrebi la primele întâlniri ca să descoperi persoana din fața ta

Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Ce să întrebi la primele întâlniri ca să descoperi persoana din fața ta

Logo show Joi, 29.01.2026, 10:52 Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Provocarea „Bate cuiul în buturugă”. Tabăra Survivor vs. Tabăra Neatza

Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Provocarea „Bate cuiul în buturugă”. Tabăra Survivor vs. Tabăra Neatza

Logo show Joi, 29.01.2026, 10:18 Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Yasmin Awad și Roxana Condurache, povești inedite din culisele Survivor

Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Yasmin Awad și Roxana Condurache, povești inedite din culisele Survivor

Logo show Joi, 29.01.2026, 10:16 Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii au idei de viitor și chef de conversații

Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii au idei de viitor și chef de conversații

Logo show Joi, 29.01.2026, 09:36 Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Cum să consumi alimente pentru a îți menține silueta

Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Cum să consumi alimente pentru a îți menține silueta

Logo show Joi, 29.01.2026, 09:25 Super Neatza, 29 ianuarie 2026. La mulți ani, Bogdana!

Super Neatza, 29 ianuarie 2026. La mulți ani, Bogdana!

Logo show Joi, 29.01.2026, 09:10 Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Care sunt primele joburi schimbate de AI și ce poți face ca să ții pasul

Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Care sunt primele joburi schimbate de AI și ce poți face ca să ții pasul

Logo show Joi, 29.01.2026, 08:38 Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme caldă în jumătatea de sud a țării!

Super Neatza, 29 ianuarie 2026. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme caldă în jumătatea de sud a țării!

Logo show Joi, 29.01.2026, 08:24 Survivor - Povești din Junglă, 29 ianuarie 2026. Cum s-a pregătit Cristian Boureanu pentru Survivor

Survivor - Povești din Junglă, 29 ianuarie 2026. Cum s-a pregătit Cristian Boureanu pentru Survivor

Logo show Joi, 29.01.2026, 04:30 Survivor - Povești din Junglă, 29 ianuarie 2026. Raluca Bădulescu le răspunde celor care o critică pe Larisa Uță: Bullying sinistru!

Survivor - Povești din Junglă, 29 ianuarie 2026. Raluca Bădulescu le răspunde celor care o critică pe Larisa Uță: Bullying sinistru!

Logo show Joi, 29.01.2026, 04:30 Survivor - Povești din Junglă, 29 ianuarie 2026. Gabi Tamaș, confesiuni despre perioada petrecută în pușcărie: Am slăbit 10 zile în 7 zile

Survivor - Povești din Junglă, 29 ianuarie 2026. Gabi Tamaș, confesiuni despre perioada petrecută în pușcărie: Am slăbit 10 zile în 7 zile

Logo show Joi, 29.01.2026, 04:30 Proba „Iartă-mă, îmi pare rău!”. Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Proba „Iartă-mă, îmi pare rău!”. Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Miercuri, 28.01.2026, 23:30
x