Mireasa sezonul 13, 29 ianuarie 2026. Conflict major între Roxana, Amalia și doamna Cătălina din cauza listei de cumpărături: „Chiar nu ai jenă?”

Ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Stabilirea listei de cumpărături a creat tensiuni între concurente, dar totul a luat o amploare la care nu se aștepta nimeni. Roxana a fost nemulțumită că nimeni nu a băgat în seamă dorința ei de a face tiramisu. Amalia, vizibil deranjată de atitudinea Roxanei, i-a atras atenția: „Tu nu vorbești, tu țipi!”. De aici a pornit un întreg conflict, la care a participat și doamna Cătălina.

Joi, 29.01.2026, 14:10