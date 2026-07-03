Mireasa, sezonul 13. Alexandru și Giulia, detalii despre începuturile lor în plin „război” cu mama lui pentru iubire

Ediția din 3 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Dragostea adevărată cere sacrificii și mult curaj, iar Alexandru și Giulia sunt pregătiți să demonstreze acest lucru! Cei doi au depănat amintiri și au vorbit deschis despre începuturile poveștii lor de iubire, dar au atins și cel mai sensibil subiect: refuzul ferm al mamei lui Alexandru de a le accepta relația. În ciuda tensiunilor din familie și a lipsei de susținere din partea mamei, Alexandru și Giulia au luat o decizie clară și vor să meargă înainte împreună, asumându-și toate riscurile.

Vineri, 03.07.2026, 15:09