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Mireasa, sezonul 13. Alexandru și Giulia, detalii despre începuturile lor în plin „război” cu mama lui pentru iubire

Ediția din 3 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Dragostea adevărată cere sacrificii și mult curaj, iar Alexandru și Giulia sunt pregătiți să demonstreze acest lucru! Cei doi au depănat amintiri și au vorbit deschis despre începuturile poveștii lor de iubire, dar au atins și cel mai sensibil subiect: refuzul ferm al mamei lui Alexandru de a le accepta relația. În ciuda tensiunilor din familie și a lipsei de susținere din partea mamei, Alexandru și Giulia au luat o decizie clară și vor să meargă înainte împreună, asumându-și toate riscurile.
Vineri, 03.07.2026, 15:09
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Mireasa, sezonul 13. Cum arată topul publicului și cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

Mireasa, sezonul 13. Cum arată topul publicului și cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

Logo show Vineri, 03.07.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 13. Concurenții au votat cel mai puternic și cel mai slab cuplu

Mireasa, sezonul 13. Concurenții au votat cel mai puternic și cel mai slab cuplu

Logo show Vineri, 03.07.2026, 15:52 Mireasa, sezonul 13. Publicul a decis cine este băiatul eliminat din casă

Mireasa, sezonul 13. Publicul a decis cine este băiatul eliminat din casă

Logo show Vineri, 03.07.2026, 15:39 Mireasa, sezonul 13. Fără imunitate în cursă! Daniel, Dorian și Darius, momente înainte de verdict

Mireasa, sezonul 13. Fără imunitate în cursă! Daniel, Dorian și Darius, momente înainte de verdict

Logo show Vineri, 03.07.2026, 15:32 Mireasa, sezonul 13. Daniel, luat în vizor! Claudia și doamna Mihaela dau cărțile pe față: „A venit doar să apară la TV”

Mireasa, sezonul 13. Daniel, luat în vizor! Claudia și doamna Mihaela dau cărțile pe față: „A venit doar să apară la TV”

Logo show Vineri, 03.07.2026, 14:57 Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, primul live pe Facebook ca un cuplu oficial!

Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, primul live pe Facebook ca un cuplu oficial!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 14:26 Mireasa, sezonul 13. Daniela și doamna Melinda, replici dure din cauza acuzațiilor despre relațiile intime

Mireasa, sezonul 13. Daniela și doamna Melinda, replici dure din cauza acuzațiilor despre relațiile intime

Logo show Vineri, 03.07.2026, 14:16 Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”! Natalia și Mariam au dat totul la jocul „Parolelor”

Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”! Natalia și Mariam au dat totul la jocul „Parolelor”

Logo show Vineri, 03.07.2026, 11:56 Super Neatza. Știința devine distractivă! Experimente spooky cu Profesorii Trăsniți

Super Neatza. Știința devine distractivă! Experimente spooky cu Profesorii Trăsniți

Logo show Vineri, 03.07.2026, 11:34 Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”. Natalia și Mariam, la provocarea „Golul”

Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”. Natalia și Mariam, la provocarea „Golul”

Logo show Vineri, 03.07.2026, 11:25 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Anatoli Lepota

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Anatoli Lepota

Logo show Vineri, 03.07.2026, 10:34 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Gabriela Novac, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Gabriela Novac, câștigătoarea zilei

Logo show Vineri, 03.07.2026, 10:32
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