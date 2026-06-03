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Mireasa sezonul 13. Au ieșit scântei la task-ul Cabinei Telefonice! Ce l-a scos din sărite pe Alexandru

Ediția din 3 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Concurenții au avut o misiune importantă în această săptămână. Aceștia s-au pregătit intens pentru task-ul „cabinei telefonice”! Nici bine nu au dat startul probei că a avut loc o situație neașteptată. Giulia și Alexandru nu au apucat să participe le task pentru că tânăra s-a prăbușit la podea. Aceasta a precizat că cineva a împins-o, motiv pentru care a cerut să vadă imaginile cu impactul dureros.
Miercuri, 03.06.2026, 14:28
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Mireasa sezonul 13. Ema a câștigat task-ul Cabina Telefonică!

Mireasa sezonul 13. Ema a câștigat task-ul Cabina Telefonică!

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 15:57 Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian, la pas prin București! Cei doi au avut parte de un date în inima Capitalei!

Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian, la pas prin București! Cei doi au avut parte de un date în inima Capitalei!

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 15:18 Mireasa sezonul 13. Claudia, acuzată că a încălcat regulamentul la task-ul Cabinei Telefonice!

Mireasa sezonul 13. Claudia, acuzată că a încălcat regulamentul la task-ul Cabinei Telefonice!

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 15:05 Povestea naționalelor calificate în premieră la Mondial: Curacao, Iordania, Capul Verde și Uzbekistan

Povestea naționalelor calificate în premieră la Mondial: Curacao, Iordania, Capul Verde și Uzbekistan

Miercuri, 03.06.2026, 15:00 Mireasa sezonul 13. Claudia simte că Denis nu este interesat de ea!

Mireasa sezonul 13. Claudia simte că Denis nu este interesat de ea!

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 14:54 Mireasa sezonul 13. Daniela i-a transmis lui Darius că nu vrea să mai aibă niciun fel de interacțiune!

Mireasa sezonul 13. Daniela i-a transmis lui Darius că nu vrea să mai aibă niciun fel de interacțiune!

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 14:25 Super Neatza. Care sunt etapele emoționale prin care trecem după o despărțire

Super Neatza. Care sunt etapele emoționale prin care trecem după o despărțire

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 11:18 Super Neatza. Tips&tricks pentru a ne proteja corect pielea de soare

Super Neatza. Tips&tricks pentru a ne proteja corect pielea de soare

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 11:01 Drumul Spre World Cup 2026 | Episodul 10

Drumul Spre World Cup 2026 | Episodul 10

Miercuri, 03.06.2026, 11:00 Super Neatza. S-a dat startul unui nou concurs: Cartonașul Verde. Ce a câștigat Daria Sîncelean

Super Neatza. S-a dat startul unui nou concurs: Cartonașul Verde. Ce a câștigat Daria Sîncelean

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 10:38 Super Neatza. Orlando Zaharia și Ștefan Popescu, povești din mini-sezonul Chefi la cuțite-Viitorul are gust

Super Neatza. Orlando Zaharia și Ștefan Popescu, povești din mini-sezonul Chefi la cuțite-Viitorul are gust

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 10:22 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri": Loredana Rață, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri": Loredana Rață, candidata zilei

Logo show Miercuri, 03.06.2026, 10:20
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