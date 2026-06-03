Mireasa sezonul 13. Au ieșit scântei la task-ul Cabinei Telefonice! Ce l-a scos din sărite pe Alexandru

Ediția din 3 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Concurenții au avut o misiune importantă în această săptămână. Aceștia s-au pregătit intens pentru task-ul „cabinei telefonice”! Nici bine nu au dat startul probei că a avut loc o situație neașteptată. Giulia și Alexandru nu au apucat să participe le task pentru că tânăra s-a prăbușit la podea. Aceasta a precizat că cineva a împins-o, motiv pentru care a cerut să vadă imaginile cu impactul dureros.

Miercuri, 03.06.2026, 14:28