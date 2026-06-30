Mireasa, sezonul 13. Bianca a răbufnit după ce a văzut comportamentul iubitului ei

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Între Denis și Daniel existau deja tensiuni mocnite și ceva nerezolvat de împărțit, însă comportamentul din ultima vreme al lui Denis a depășit o limită, atrăgându-i imediat atenția iubitei sale. Bianca nu a rămas indiferentă la cele văzute și a ținut să pună lucrurile la punct printr-o reacție extrem de tranșantă. Considerând că tot circul dintre cei doi băieți nu își are rostul, ea a tăiat scurt nodul gordian, taxându-i comportamentul lui Denis: „Discuție inutilă!”.

Marti, 30.06.2026, 14:30