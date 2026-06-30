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Mireasa, sezonul 13. Bianca a răbufnit după ce a văzut comportamentul iubitului ei

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Între Denis și Daniel existau deja tensiuni mocnite și ceva nerezolvat de împărțit, însă comportamentul din ultima vreme al lui Denis a depășit o limită, atrăgându-i imediat atenția iubitei sale. Bianca nu a rămas indiferentă la cele văzute și a ținut să pună lucrurile la punct printr-o reacție extrem de tranșantă. Considerând că tot circul dintre cei doi băieți nu își are rostul, ea a tăiat scurt nodul gordian, taxându-i comportamentul lui Denis: „Discuție inutilă!”.
Marti, 30.06.2026, 14:30
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Logo show Marti, 30.06.2026, 10:52 Super Neatza. Soluții concrete împotriva poluării! Totul despre reciclare și ecologie

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Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ecaterine Mircsov, candidata zilei

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Super Neatza. Ce mâncăm și cum păstrăm alimentele când e caniculă

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:04 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au puterea de a investi emoțional într-o relație

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au puterea de a investi emoțional într-o relație

Logo show Marti, 30.06.2026, 09:59
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