Mireasa, sezonul 13. Concurenții au ghicit prețul produselor pentru un date în afara casei

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. O nouă provocare plină de adrenalină și distracție a pus stăpânire pe concurenți! De data aceasta, instinctul lor de cumpărători a fost pus la încercare la task-ul „Ghicește prețul”. Echipele au avut la dispoziție exact 1 minut pentru a nimeri sau a aproxima cât mai bine prețurile obiectelor afișate pe plasmă. Miza a fost una uriașă, capabilă să aprindă spiritele: perechea cu cel mai mare punctaj a câștigat un date romantic.

Marti, 30.06.2026, 15:24