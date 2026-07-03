Mireasa, sezonul 13. Daniel, luat în vizor! Claudia și doamna Mihaela dau cărțile pe față: „A venit doar să apară la TV”

Ediția din 3 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Doamna Mihaela și Claudia au deschis un subiect sensibil care îl vizează în mod direct pe Daniel, punându-i la îndoială sinceritatea în competiție. Cele două cred că scopul lui Daniel nu este nicidecum căsătoria, ci doar expunerea publică și dorința de a apărea la televizor. Mai mult, Claudia a dat de înțeles că miza lui principală ar fi, de fapt, marea finală și câștigarea trofeului.

Vineri, 03.07.2026, 14:57