Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa, sezonul 13. Daniel, luat în vizor! Claudia și doamna Mihaela dau cărțile pe față: „A venit doar să apară la TV”
Logo show

Mireasa, sezonul 13. Daniel, luat în vizor! Claudia și doamna Mihaela dau cărțile pe față: „A venit doar să apară la TV”

Ediția din 3 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Doamna Mihaela și Claudia au deschis un subiect sensibil care îl vizează în mod direct pe Daniel, punându-i la îndoială sinceritatea în competiție. Cele două cred că scopul lui Daniel nu este nicidecum căsătoria, ci doar expunerea publică și dorința de a apărea la televizor. Mai mult, Claudia a dat de înțeles că miza lui principală ar fi, de fapt, marea finală și câștigarea trofeului.
Vineri, 03.07.2026, 14:57
x
Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, primul live pe Facebook ca un cuplu oficial!

Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, primul live pe Facebook ca un cuplu oficial!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 14:26 Mireasa, sezonul 13. Daniela și doamna Melinda, replici dure din cauza acuzațiilor despre relațiile intime

Mireasa, sezonul 13. Daniela și doamna Melinda, replici dure din cauza acuzațiilor despre relațiile intime

Logo show Vineri, 03.07.2026, 14:16 Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”! Natalia și Mariam au dat totul la jocul „Parolelor”

Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”! Natalia și Mariam au dat totul la jocul „Parolelor”

Logo show Vineri, 03.07.2026, 11:56 Super Neatza. Știința devine distractivă! Experimente spooky cu Profesorii Trăsniți

Super Neatza. Știința devine distractivă! Experimente spooky cu Profesorii Trăsniți

Logo show Vineri, 03.07.2026, 11:34 Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”. Natalia și Mariam, la provocarea „Golul”

Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”. Natalia și Mariam, la provocarea „Golul”

Logo show Vineri, 03.07.2026, 11:25 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Anatoli Lepota

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Anatoli Lepota

Logo show Vineri, 03.07.2026, 10:34 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Gabriela Novac, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Gabriela Novac, câștigătoarea zilei

Logo show Vineri, 03.07.2026, 10:32 Super Neatza. De ce este bine să mergem vara la salină cu cei mici

Super Neatza. De ce este bine să mergem vara la salină cu cei mici

Logo show Vineri, 03.07.2026, 10:30 Super Neatza. Experiența care îți transformă viitorul! Cum te schimbă viața într-o altă țară

Super Neatza. Experiența care îți transformă viitorul! Cum te schimbă viața într-o altă țară

Logo show Vineri, 03.07.2026, 10:24 Super Neatza. La mulți ani, Sofia!

Super Neatza. La mulți ani, Sofia!

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:38 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot fi tentați să facă o cheltuială care aduce satisfacție pe moment

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot fi tentați să facă o cheltuială care aduce satisfacție pe moment

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:23 Super Neatza. World Cup News 2026: Portugalia s-au calificat dramatic în optimile CM 2026

Super Neatza. World Cup News 2026: Portugalia s-au calificat dramatic în optimile CM 2026

Logo show Vineri, 03.07.2026, 09:14
x