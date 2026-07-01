Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia, discuție de adio în fața camerelor! Schimbul de replici care a pus punct definitiv

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Speranțele unei împăcări s-au risipit definitiv între Daniel și Claudia! Daniel a simțit nevoia să clarifice încă o dată situația dintre ei și i-a explicat ferm Claudiei că decizia lui rămâne neschimbată: nu își mai dorește o relație cu ea în cadrul emisiunii. Vizibil afectată, dar extrem de demnă, Claudia a pus imediat piciorul în prag și i-a tăiat scurt elanul. Ea i-a transmis că, din acest moment, orice barieră a fost ridicată, iar interacțiunea lor în casă se va limita strict la nivelul a doi simpli colegi de competiție.

Miercuri, 01.07.2026, 15:15