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Mireasa, sezonul 13. Daniela, la capătul puterilor din cauza fostului iubit: „Tot de mine se leagă!”

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Darius a creat o linie melodică după petrecerea din weekend, însă gestul nu are nicio legătură cu romantismul, ci este o ironie pe față la adresa Danielei. Sătulă să fie mereu ținta ironiilor și deranjată la culme de faptul că fostul iubit o tot aduce în discuție și „se leagă de ea” la fiecare pas, Daniela a răbufnit. Într-o discuție sinceră cu Roxana, fata de care Darius pare tot mai apropiat în ultima vreme, tânăra și-a strigat nemulțumirea și demoralizarea.
Marti, 30.06.2026, 14:19
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Mireasa, sezonul 13. Concurenții au ghicit prețul produselor pentru un date în afara casei

Mireasa, sezonul 13. Concurenții au ghicit prețul produselor pentru un date în afara casei

Logo show Marti, 30.06.2026, 15:24 Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia își asumă sentimentele! Decizia radicală luată de cei doi în privința viitorului lor

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Mireasa, sezonul 13. Mihai și Daniela și-au controlat telefoanele! Ce au descoperit

Logo show Marti, 30.06.2026, 14:58 Mireasa, sezonul 13. Bianca a răbufnit după ce a văzut comportamentul iubitului ei

Mireasa, sezonul 13. Bianca a răbufnit după ce a văzut comportamentul iubitului ei

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Super Neatza. Cod roșu de caniculă extins în aproape toată țara! Fenomene extreme în România

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Logo show Marti, 30.06.2026, 11:07 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Andrei Sperdea, câștigătorul zilei

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Logo show Marti, 30.06.2026, 10:52 Super Neatza. Soluții concrete împotriva poluării! Totul despre reciclare și ecologie

Super Neatza. Soluții concrete împotriva poluării! Totul despre reciclare și ecologie

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:29 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ecaterine Mircsov, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ecaterine Mircsov, candidata zilei

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:07 Super Neatza. Ce mâncăm și cum păstrăm alimentele când e caniculă

Super Neatza. Ce mâncăm și cum păstrăm alimentele când e caniculă

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:04 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au puterea de a investi emoțional într-o relație

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au puterea de a investi emoțional într-o relație

Logo show Marti, 30.06.2026, 09:59
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