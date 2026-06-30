Mireasa, sezonul 13. Daniela, la capătul puterilor din cauza fostului iubit: „Tot de mine se leagă!”

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Darius a creat o linie melodică după petrecerea din weekend, însă gestul nu are nicio legătură cu romantismul, ci este o ironie pe față la adresa Danielei. Sătulă să fie mereu ținta ironiilor și deranjată la culme de faptul că fostul iubit o tot aduce în discuție și „se leagă de ea” la fiecare pas, Daniela a răbufnit. Într-o discuție sinceră cu Roxana, fata de care Darius pare tot mai apropiat în ultima vreme, tânăra și-a strigat nemulțumirea și demoralizarea.

Marti, 30.06.2026, 14:19